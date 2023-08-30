GWD 23 / 寶格麗6新品加碼品牌專書 解構奢華風格解密
日內瓦鐘表日（Geneva Watch Day）正在瑞士日內瓦舉辦中，其中寶格麗（BVLGARI）便於期間發表了合計六款新表，同時邀請專家執筆，完成一本專精於鐘表與珠寶工藝的腕表專書，預定將在9月上市。
2023年的寶格麗推出三只表款各兩種材質合計6款，以呼應「Dual Nature」雙重本質的年度主題。其中Octo Finissimo在鈦金屬、鉑金、玫瑰金、黃K金，陶瓷與鉭金屬之後，今年發表了碳材質和玫瑰金的組合的Octo Finissimo Automatic超薄自動腕表與Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表；BVL 100 Piccolissimo微型機械機芯則運用在Serpenti Misteriosi白K金鑲鑽款與玫瑰金黑漆鑲鑽款，各自展現寶格麗在珠寶工藝上的華美閃耀格，因為薄型，所以讓珠寶擁有更精巧的無限可能。最後Monete Catene神秘腕表與Monete Catene Dual Time腕表則回應了寶格麗與羅馬、古幣的文化鏈結，兩枚古幣並分別致敬了羅馬帝國不同時期的統治者，更有古羅馬古色古香的雕刻藝術，思古之幽情。
而如果想深入理解寶格麗的珠寶與腕錶工藝，不容錯過的更有一本新發表的品牌專書Beyond Time，專書是由寶格麗重量級人物、品牌之友、品牌大使與名家共同對談、執筆。包含短跑名將Carl Lewis、拍賣大師暨佳士得珠寶部國際主管Rahul Kadakia、義大利演員暨導演Alessandro Gassman、指揮家Lorenzo Viotti，以及藝術家 Marina Abramović，都分享了他們對於頂尖、羅馬的生活、Serpenti表款與其靈蛇符碼形象的背後意涵。全書厚達300頁，預計9月上市，更多細節則可參考出版商Assouline官方網站，或親至全台寶格麗專賣店直接詢問。
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