喚醒超越生命本質的渴望！Aesop全新烏拉諾香水創對話

香水對於許多人來說，就是一件個人品味單品，更是涵蓋許多寓意於其中。向來以不同形式體現自己獨有風格的香氛保養品牌Aesop，詮釋了許多文青心中的影子，如同「虛實之境」。長期與調香師巴納貝・菲永（Barnabé Fillion）合作開發這系列，共5款米拉塞蒂、喀斯特、埃雷米亞、艾底希思、格歐暮，深得尋香人士的愛好，其中也包含許多意境，讓人在使用香水時，同時投入這個虛實之境之中，除了是配件，也是一個內心的縮影。

巴納貝・菲永表示（Barnabé Fillion）：「如過往一樣，與 Aesop的合作過程由科學及驚奇所引導；這是一場穿越空間的旅程。透過空氣、肌膚、衣料織品，氣味在我們身處的世界中，創造出既是真實亦是虛構的想像世界。氣味彷彿是通往大自然的一扇窗，邀請我們與所居住但經常被忽視的周圍環境進行對話。」

新上市的烏拉諾香水，將意境拉到了醉心於大地礦物、熾熱香料、樹脂木質香調之中，也是虛實之境的第6款作品，將古老的石環的侵蝕痕跡，喚起人們超越生命本質的那種永恆渴望，將詩意刻畫成一個結局。

香氣與身體產生了不同的共振，讓這虛擬實境可以刻畫得更激昂，引發熟悉共鳴的草本洋甘菊，交織著乾草以及馥郁樹脂香調的乳香。烏拉諾的最後一幕，暗示了寂靜下巨石的月光投影，潛入琥珀般的溫暖，以沒藥散發持久迷人的礦物香氣。最終香調沉入廣藿香充滿力量的暗深大地，以零陵香豆豐富而圓潤的底蘊所緊緊包裹。