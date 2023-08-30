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喚醒超越生命本質的渴望！Aesop全新烏拉諾香水創對話

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Aesop烏拉諾香水的沈穩香氣調性，讓人醉心於自然與我們之間。圖／Aesop提供
Aesop烏拉諾香水的沈穩香氣調性，讓人醉心於自然與我們之間。圖／Aesop提供

香水對於許多人來說，就是一件個人品味單品，更是涵蓋許多寓意於其中。向來以不同形式體現自己獨有風格的香氛保養品牌Aesop，詮釋了許多文青心中的影子，如同「虛實之境」。長期與調香師巴納貝・菲永（Barnabé Fillion）合作開發這系列，共5款米拉塞蒂、喀斯特、埃雷米亞、艾底希思、格歐暮，深得尋香人士的愛好，其中也包含許多意境，讓人在使用香水時，同時投入這個虛實之境之中，除了是配件，也是一個內心的縮影。

巴納貝・菲永表示（Barnabé Fillion）：「如過往一樣，與 Aesop的合作過程由科學及驚奇所引導；這是一場穿越空間的旅程。透過空氣、肌膚、衣料織品，氣味在我們身處的世界中，創造出既是真實亦是虛構的想像世界。氣味彷彿是通往大自然的一扇窗，邀請我們與所居住但經常被忽視的周圍環境進行對話。」

新上市的烏拉諾香水，將意境拉到了醉心於大地礦物、熾熱香料、樹脂木質香調之中，也是虛實之境的第6款作品，將古老的石環的侵蝕痕跡，喚起人們超越生命本質的那種永恆渴望，將詩意刻畫成一個結局。

香氣與身體產生了不同的共振，讓這虛擬實境可以刻畫得更激昂，引發熟悉共鳴的草本洋甘菊，交織著乾草以及馥郁樹脂香調的乳香。烏拉諾的最後一幕，暗示了寂靜下巨石的月光投影，潛入琥珀般的溫暖，以沒藥散發持久迷人的礦物香氣。最終香調沉入廣藿香充滿力量的暗深大地，以零陵香豆豐富而圓潤的底蘊所緊緊包裹。

刻畫的記憶，就如同菲永的攜手創作，在沒有性別、介質的芥蒂下，創造出一個屬於內心的內斂之地，更是Aesop全香水家族的第十款香水，琥珀玻璃瓶裝優雅呈現，其外紙盒內層印有北愛爾蘭藝術家傑克·庫爾特（Jack Coulter）的設計作品，承襲過往Aesop 精神，帶來的是不同的內心意境。

Aesop烏拉諾香水，內心是一個不同於物質、維度的世界，用詩意去刻劃出自己內心的虛擬實境。圖／Aesop提供
Aesop烏拉諾香水，內心是一個不同於物質、維度的世界，用詩意去刻劃出自己內心的虛擬實境。圖／Aesop提供
除了承襲過往品牌精神，更為內心刻劃出每個人心中不同的虛擬實境 Aesop烏拉諾香水。圖／Aesop提供
除了承襲過往品牌精神，更為內心刻劃出每個人心中不同的虛擬實境 Aesop烏拉諾香水。圖／Aesop提供
Aesop烏拉諾香水琥珀玻璃瓶裝優雅呈現。圖／Aesop提供
Aesop烏拉諾香水琥珀玻璃瓶裝優雅呈現。圖／Aesop提供

氣味 藝術家

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