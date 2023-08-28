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陳柏霖帥穿丹寧裝40歲一樣有型 代言形象大片滿滿電影感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
40歲男星陳柏霖再擔任「Mr. 501」拍攝Levi’s®秋冬形象廣告。圖／Levi’s®提供
40歲男星陳柏霖再擔任「Mr. 501」拍攝Levi’s®秋冬形象廣告。圖／Levi’s®提供

丹寧服飾大廠Levi’s®數月前在全球各地舉辦經典501®牛仔褲誕生150周年活動，台灣就找了男星陳柏霖擔任「Mr. 501」一角，還拍攝春夏形象廣告。而近期則換成陳柏霖迎來40歲的生日，但同樣是身穿Levi’s®的501®直筒丹寧褲與Trucker丹寧夾克外套，把東京街頭當作片場，讓新一季的形象廣告拍出滿滿電影感，

Levi’s®再次與男星陳柏霖合作拍攝秋冬形象廣告，不管是隨興地坐在街頭聊天，還是把自助洗衣店當作伸展台，都展現了品牌強調真實自我的精神。系列形象大片中，陳柏霖同樣透過Levi’s®Trucker丹寧夾克與501®直筒丹寧褲、硬料皮鞋的造型，營造出潮流風格與不羈個性，更是不失敗的經典穿搭。若想要增添個人獨特韻味，可在內著搭配大面積的風格圖騰上衣，或是搭配雅痞風樂福鞋，帶出率性紳士丰采。

40歲男星陳柏霖再擔任「Mr. 501」拍攝Levi’s®秋冬形象廣告。圖／Levi’s®提供
40歲男星陳柏霖再擔任「Mr. 501」拍攝Levi’s®秋冬形象廣告。圖／Levi’s®提供

而隨著陳柏霖詮釋的秋冬形象廣告釋出，也說明換季時刻將到，Levi’s®釋出全新色選的501®褲款，藉由不同刷色、破壞等細節來激發大眾的穿搭靈感。其中日系風格的簡單柔和是每個人都能駕馭，僅需要在面料的柔軟及硬挺、版型的寬鬆及收窄，以及於色系中的對比及同調，做到視覺平衡即可；且若能在平衡中添加精緻細節或層次，更能搶攻眾人目光。像是復古雙面丹寧夾克、異材質拼接造型襯衫或是變形蟲造型羽絨背心等，都是讓個人特質突出的選項。

40歲男星陳柏霖再擔任「Mr. 501」拍攝Levi’s®秋冬形象廣告。圖／Levi’s®提供
40歲男星陳柏霖再擔任「Mr. 501」拍攝Levi’s®秋冬形象廣告。圖／Levi’s®提供

40歲男星陳柏霖再擔任「Mr. 501」拍攝Levi’s®秋冬形象廣告。圖／Levi’s®提供
40歲男星陳柏霖再擔任「Mr. 501」拍攝Levi’s®秋冬形象廣告。圖／Levi’s®提供

40歲男星陳柏霖再擔任「Mr. 501」拍攝Levi’s®秋冬形象廣告。圖／Levi’s®提供
40歲男星陳柏霖再擔任「Mr. 501」拍攝Levi’s®秋冬形象廣告。圖／Levi’s®提供

40歲男星陳柏霖再擔任「Mr. 501」拍攝Levi’s®秋冬形象廣告。圖／Levi’s®提供
40歲男星陳柏霖再擔任「Mr. 501」拍攝Levi’s®秋冬形象廣告。圖／Levi’s®提供

Levi's® 501®直筒丹寧褲，5,690元。圖／Levi’s®提供
Levi's® 501®直筒丹寧褲，5,690元。圖／Levi’s®提供

Levi's®拼接造型丹寧夾克外套，4,590元。圖／Levi’s®提供
Levi's®拼接造型丹寧夾克外套，4,590元。圖／Levi’s®提供

Levi's®女款復古雙面丹寧夾克外套，7,600元。圖／Levi’s®提供
Levi's®女款復古雙面丹寧夾克外套，7,600元。圖／Levi’s®提供

Levi's®變形蟲造型羽絨背心，4,990元。圖／Levi’s®提供
Levi's®變形蟲造型羽絨背心，4,990元。圖／Levi’s®提供

Levi's® 501® ST修身窄管丹寧褲 ，5,690元。圖／Levi’s®提供
Levi's® 501® ST修身窄管丹寧褲 ，5,690元。圖／Levi’s®提供

Levi's®異材質拼接造型襯衫，3,290元。圖／Levi’s®提供
Levi's®異材質拼接造型襯衫，3,290元。圖／Levi’s®提供

廣告 換季 生日 陳柏霖

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