陳柏霖帥穿丹寧裝40歲一樣有型 代言形象大片滿滿電影感
丹寧服飾大廠Levi’s®數月前在全球各地舉辦經典501®牛仔褲誕生150周年活動，台灣就找了男星陳柏霖擔任「Mr. 501」一角，還拍攝春夏形象廣告。而近期則換成陳柏霖迎來40歲的生日，但同樣是身穿Levi’s®的501®直筒丹寧褲與Trucker丹寧夾克外套，把東京街頭當作片場，讓新一季的形象廣告拍出滿滿電影感，
Levi’s®再次與男星陳柏霖合作拍攝秋冬形象廣告，不管是隨興地坐在街頭聊天，還是把自助洗衣店當作伸展台，都展現了品牌強調真實自我的精神。系列形象大片中，陳柏霖同樣透過Levi’s®Trucker丹寧夾克與501®直筒丹寧褲、硬料皮鞋的造型，營造出潮流風格與不羈個性，更是不失敗的經典穿搭。若想要增添個人獨特韻味，可在內著搭配大面積的風格圖騰上衣，或是搭配雅痞風樂福鞋，帶出率性紳士丰采。
而隨著陳柏霖詮釋的秋冬形象廣告釋出，也說明換季時刻將到，Levi’s®釋出全新色選的501®褲款，藉由不同刷色、破壞等細節來激發大眾的穿搭靈感。其中日系風格的簡單柔和是每個人都能駕馭，僅需要在面料的柔軟及硬挺、版型的寬鬆及收窄，以及於色系中的對比及同調，做到視覺平衡即可；且若能在平衡中添加精緻細節或層次，更能搶攻眾人目光。像是復古雙面丹寧夾克、異材質拼接造型襯衫或是變形蟲造型羽絨背心等，都是讓個人特質突出的選項。
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