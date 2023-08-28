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FOREVER 21有望起死回生？ 超低價服裝品牌成最大股東

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
中國快時尚龍頭SHEIN買入FOREVER 21母公司SPARC集團約30％股份，成為最大股東，而下一步會怎麼操作，大家都在等著看。圖／聯合報系資料照片
中國快時尚龍頭SHEIN買入FOREVER 21母公司SPARC集團約30％股份，成為最大股東，而下一步會怎麼操作，大家都在等著看。圖／聯合報系資料照片

流行服飾市場又有新變化！曾經一度風靡全球的平價服飾品牌FOREVER 21將有望捲土重來？因為來自中國的快時尚龍頭SHEIN近期買入了其母公司SPARC集團約30％股份，將成為最大股東，而下一步會怎麼操作，大家都在等著看。

自新加坡發跡的平價服飾品牌FOREVER 21曾一度在全球有近千家門市，不過隨著消費型態改變，加上其他同類型品牌夾殺，導致銷售停滯，宣告破產保護，因此於2019年停止多個國家的營運，並關閉包括台灣在內的350家分店。而且隨後被擁有Reebok、Nautica跟Brooks Brothers等品牌的SPARC集團買下，繼續經營品牌網站、數百家美國以及墨西哥和拉丁美洲的門市至今。而幾個月前才因為抄襲風波，被H&M告上法院的SHEIN則宣布購入了SPARC集團約30%的股份，成為最大股東，不為別的就是瞄準FOREVER 21而來。

SHEIN在2008年成立於中國，目前則把總部移往新加坡，主打超低價策略，由於款式更新速度是其他同類品牌的數倍，營收也是翻倍成長，撼動Zara、H&M和UNIQLO市場佔有率。

而根據SPARC集團對外透露的資料顯示，將和SHEIN成為戰略夥伴關係，將與FOREVER 21互補和專業知識來加速產品創新、探索新業務戰略、增強客戶體驗並擴大市場影響力。初步作法就是在美國各地的FOREVER 21門市提供原有SHEIN客戶為中心的體驗機會，包括店中店、有條件退貨和其他舉措。SHEIN目的很明確，想藉由FOREVER 21在美國的數百家門市，串連起線上與線下銷售；而FOREVER 21也有機會重新擁抱Z世代消費族群。

品牌 SHEIN 快時尚

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