星巴克「買一送一」又來了！連續2天、這次有星冰樂

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布8月28、29日連續2天，推出「夏末不可錯過必喝的推薦．指定品項好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克宣布8月28、29日連續2天，推出「夏末不可錯過必喝的推薦．指定品項好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

蘇拉颱風何時登陸台灣仍在未定之天，但在颱風登陸之前，上班族最期盼的小確幸之一——星巴克「買一送一」，已確定將於8月28、29日到來。星巴克宣布將連續2天推出「夏末不可錯過必喝的推薦．指定品項好友分享日」優惠活動，活動當日上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「指定飲料」，其中一杯星巴克招待。

最令星巴克粉絲樂透的是，在這次的「指定飲料」當中，還包括「焦糖咖啡星冰樂」與「醇濃抹茶奶霜星冰樂」兩款星冰樂。除前述兩款星冰樂以外，那堤、特選那堤、焦糖瑪奇朵、特選焦糖瑪奇朵、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、椰奶經典巧克力、豆奶玫瑰蜜香茶那堤，也都列入「指定飲料」清單。優惠品項依各門市現貨為準，但並不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

此外，為歡慶博客來28周年慶，凡於博客來讀書日8月27、28日兩天下單博客來，就送送星巴克特大杯飲料好友分享優惠。每個博客來會員帳號，限回饋一次。兌換期間為2023年9月1日至9月30日門市營業時間起至晚間8點為止。

星巴克 咖啡

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