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舒淇現身不到10秒美到全網暴動 辣搭豹紋新裝曲線畢露好撩人

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
MICHAEL Michael Kors 2023秋冬形象廣告前導短片，舒淇僅短短出現數秒，狀態絕佳難以讓人聯想起她其實今年已經49歲，而且畫面美不勝收。圖／摘自youtube
MICHAEL Michael Kors 2023秋冬形象廣告前導短片，舒淇僅短短出現數秒，狀態絕佳難以讓人聯想起她其實今年已經49歲，而且畫面美不勝收。圖／摘自youtube

接連登上多個時裝雜誌封面的舒淇又來美死大家了！MICHAEL KORS推出由她詮釋MICHAEL Michael Kors 2023秋冬系列形象廣告前導短片，雖然只出現短短數秒，卻讓人難以置信，她已經49歲了。

女星舒淇雖然近期戲劇作品較少，但仍用不同的形式出現在大家面前，像是代言、出席活動外，甚至最近更將擔任威尼斯影展評審，還是台灣首位「集滿歐洲3大影展評審」的女星。而且舒淇仍憑藉著魅力成為多本時裝雜誌最重要的9月號封面，顯見她的影響力，近期雜誌也公布了完整的時裝大片，每一張都張力十足，詮釋女神降臨的風範。而舒淇代言的美國時裝品牌MICHAEL KORS也選在此刻曝光最新MICHAEL Michael Kors秋冬形象前導短片，由攝影師Nick Yang掌鏡，取景於上海半島酒店，以歷史悠久的上海外灘繁華江岸為背景，定格品牌的奢華魅力和Jet Set精神。

在前導短片中，舒淇僅短短出現數秒，狀態絕佳難以讓人聯想起她其實今年已經49歲，而且畫面美不勝收，讓人期待完整版的曝光。不僅如此，即將於9月登場的紐約時裝周，預料舒淇和TWICE成員多賢將會首度以全球代言人身份出席Michael Kors Collection 2024春夏大秀，屆時又會有什麼美照與辣照釋出，同樣讓粉絲引頸期盼。

Mila豹紋圖騰馬毛鍊帶小型肩背包，20,400元。圖／MICHAEL KORS提供
Mila豹紋圖騰馬毛鍊帶小型肩背包，20,400元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors 2023秋冬豹紋緹花無袖洋裝，16,600元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors 2023秋冬豹紋緹花無袖洋裝，16,600元。圖／MICHAEL KORS提供

Parker駝色緹花金屬飾側背帝國包，22,000元。圖／MICHAEL KORS提供
Parker駝色緹花金屬飾側背帝國包，22,000元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors 2023黑色雙排扣西裝外套26,000元與靴型褲21,500元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors 2023黑色雙排扣西裝外套26,000元與靴型褲21,500元。圖／MICHAEL KORS提供

女星 上海 舒淇

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