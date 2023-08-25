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勞力士也秀購物欲？豪氣宣布收購歐洲最大鐘表通路商

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
屬於歷峰集團旗下的TimeVallee複合精品店，擁有Richemont集團的多樣品牌選擇。圖 / 寶島鐘表提供
屬於歷峰集團旗下的TimeVallee複合精品店，擁有Richemont集團的多樣品牌選擇。圖 / 寶島鐘表提供

一向在手表愛好者心中有皇冠般地位的鐘表品牌勞力士（ROLEX）根據外電披露，將收購歐洲最大通路商寶琪萊（Bucherer），正式從製造商、品牌端，跨足了零售產業。

在勞力士的聲明中指出，由於品牌負責人Jörg Bucherer將在沒有直系後代下出售公司業務，因此勞力士決定收購該零售商。目前寶齊萊的管理層維持不變，未來此收購一旦受到核准，則該公司將併入同時擁有勞力士、帝舵（TUDOR）的勞力士集團。

在聲明中同時指出，由於寶琪萊（Bucherer）在全世界擁有超過100間以上分店，其中有53間銷售勞力士、48間販售帝舵，同時零售商同時也是提供了售後服務，因此勞力士深信，這樣的併購行為將對寶琪萊、其集團員工以及品牌端，達成多贏局面。

寶琪萊原本屬於零售通路性質，但也擁有自己的同名品牌Carl F.Bucherer，而品牌身兼零通路也非獨創，例如擁有伯爵（PIAGET）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、朗格（A.Lange & Sohne）、萬國（IWC）的Richemont集團，也擁有複合式通路的TimeVallée，目前在台灣也有首間門市竹北店。

雖然寶琪萊在台灣並無直接分店，但基於在歐洲、美洲的廣泛影響力，未來勞力士在獲得自己的通路後，對於價格的調控、售後服務會否有所改變？對於市場是否將帶來廣泛、延伸性的後續效應？且讓人後續持續觀察。

勞力士（ROLEX）將收購歐洲最大通路商寶琪萊（Bucherer），正式從製造商、品牌營運，跨足零售通路。圖 / ROLEX提供
勞力士（ROLEX）將收購歐洲最大通路商寶琪萊（Bucherer），正式從製造商、品牌營運，跨足零售通路。圖 / ROLEX提供
除了製造精密腕表，勞力士也結交了眾多體壇名人為好友，一如勞力士代言人、網壇天王費德勒（Roger Federer）。圖 / 翻攝自 IG @ rolex（合成圖）
除了製造精密腕表，勞力士也結交了眾多體壇名人為好友，一如勞力士代言人、網壇天王費德勒（Roger Federer）。圖 / 翻攝自 IG @ rolex（合成圖）
勞力士旗下表款系列豐富多元，包含Day-Date、Sky Dweller、Cosmograph Daytona、Oyster Perpetual、Explorer、Air King。圖 / 翻攝自 IG @ rolex（合成圖）
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