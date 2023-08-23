AllSaints率性英倫風賣破紀錄 集團CEO證實「台灣市場功不可沒」

明年即將迎來30歲生日的英國時尚品牌AllSaints根據外媒「Fashion Network」的報導，2022年的稅前利潤，創下了集團的新紀錄。相比於同期，光是AllSaints就增加約25%收入，集團執行長Peter Wood接受訪問時，也特別提到能有如此成長，台灣與韓國市場功不可沒。

1994年成立的AllSaints於8年前首度登台，帶來原汁原味的英倫率性穿搭，迅速獲得台灣消費者喜愛，展店腳步也未曾停歇，包含機場免稅店都能看到品牌據點。後來更以台灣為據點，進駐東南亞國家市場，並發展了自家電商平台，成為時下最受歡迎的時尚品牌之一，特別是招牌皮衣與褲款，更是AllSaints長年熱銷的單品，而在站穩服裝市場後，還推出香水和飾品系列，同樣備受消費者關注。而且AllSaints還在2021年買下曾風靡一時的奢華男裝設計師品牌John Varvatos進行重整，並於2022年回歸市場。

得益於AllSaints在台灣的成功，John Varvatos也循同樣模式試水溫，早在台北第一家實體門市開設前，就先行成立電商平台。而AllSaints則是以台灣為跳版，在去年西進中國市場，並在2023年於上海成立品牌首家專賣店。集團執行長Peter Wood在外媒的訪問中表示，AllSaints能實現銷售目標，有賴品牌不斷革新產品，還在今年又推出了眼鏡系列，市場反應也不俗。同時包含John Varvatos在內，陸續在不同國家成立新的門市，都是讓集團收益破紀錄的原因，而攤開全球業績來看，台灣與韓國的消費者貢獻最大。