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foodpanda中元節推「熊澎湃」超值祈福箱 輸入這優惠碼最高折200元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda「熊澎湃」超值祈福箱豐富程度再升級，高達10項人氣異國零食飲料一次備齊。圖／foodpanda提供
foodpanda「熊澎湃」超值祈福箱豐富程度再升級，高達10項人氣異國零食飲料一次備齊。圖／foodpanda提供

中元普渡採購外送到家最方便，foodpanda看準中元普渡商機，推出「熊澎湃」超值祈福箱，除了道地台味，更集結韓國超人氣泡麵、零食，誠心拜拜之餘，也讓好兄弟嚐嚐異國風味。同時更網羅各大品牌拜拜箱，包含「乖乖開運箱」、「品客洋芋片中元拜拜箱」等，應有盡有一次買齊。另外，傳統禮俗必備的三牲、米麵、罐頭，foodpanda也都幫你準備好多款「輕鬆拜」優惠組合。8月31日前，輸入「拾一炷香」優惠碼，生鮮雜貨指定商店滿599元享7.9折，最高可折200元。

根據foodpanda平台數據顯示，中元普渡最熱賣主題拜拜箱依序為：零食飲料、米麵、飲料罐頭，其中又以科學麵、品客洋芋片、蚵仔煎洋芋片最受歡迎。今年foodpanda再推「熊澎湃」超值祈福箱，高達10項人氣異國零食飲料，其中更囊括多種熱賣品項，如韓國辛香菇味杯麵、HAITAI辣炒年糕風味餅等人氣零嘴，普渡供品也跟上韓流，讓好兄弟換換口味嚐鮮，箱內還附上Kleenex舒潔濕式面紙、POPCORNERS爆米花脆片、卡迪那95度C薯條－甜心地瓜條，豐富程度再升級。

即日起至8月31日，於指定時段使用pandapro訂購全聯、家樂福、愛買、大潤發生鮮雜貨，滿額還可享8.9折，最高折150元，中元採購別錯過。

foodpanda生鮮雜貨輕鬆買，三牲、米麵獨家組合精選享8折，中元普渡省時省力省荷包。圖／foodpanda提供
foodpanda生鮮雜貨輕鬆買，三牲、米麵獨家組合精選享8折，中元普渡省時省力省荷包。圖／foodpanda提供

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