全家便利商店35周年！鮮食領軍業績長紅　今年拚達成50款「億元級鮮食」

全家便利商店成立正式邁入35週年，董事長葉榮廷表示，今年上半年營業額470億元創下歷史新高，但不諱言過去3年疫情對實體便利商店影響甚鉅、且大幅改變消費慣性，其中唯獨「即食型自有鮮食」業績一路長紅，全家便利商店今年泛鮮食佔營收比例已突破3成大關，提前兩年達陣。葉榮廷說：「全家便利商店靠鮮食撐過疫情期間，更長期深耕消費者需求，從原料、設備、製程、包裝等4個層面進行改革，現已有近30款銷售破億元的鮮食，今年目標要挑戰達成50款。」

葉榮廷指出，零售業進入競爭深水期，必須創造消費者「高頻到店／消費」的動機，其中對於民眾便利餐食的剛性需求滿足，便利商店在零售業態裡擁有絕對性優勢，是差異化的吸客關鍵。全家便利商店為強攻鮮食，已陸續投入至少百億元佈局基礎建設，包括攜長榮空廚合資成立「長家國際食品」、收購「晉欣食品」股權納入100%子公司、購地興建「福比麵包二廠」、「湖口第五鮮食廠」等，並陸續擴建啟用新台中物流中心與明天（8月18日）將正式稼動的新花蓮物流中心，同時加速導入店鋪冷凍冷藏設備與調理機台，透由強化鮮食產業鏈，為下一階段成長蓄積動能。

近3年全家便利商店泛鮮食連年都成長至少1成，今年上半年也已交出年增兩成的亮眼成績單。回顧全家便利商店從1990年開賣鮮食至今，歷經培養期、茁壯期、以及2020年之後的起飛期。總經理薛東都於2015年起推動鮮食構造改革，並提出「好吃、好看、物超所值」為最高開發方針，從工廠設備、原物料管理、口味研發、包裝設計到掌握鮮度的物流配送，皆進行全面盤點，並投入長達近10年的時間升級改造，迄今已打造出近30款的億元級鮮食單品。

進一步分析鮮食起飛原因，主要為「本質精進」、「趨勢洞察」、「全餐期支援」3大面向。全家便利商店以專賣店為標竿，硬體設備及研發技術兩路並進，打造出Let’s Café、義大利麵uno pasta、甜點minimore、匠土司、金飯糰等鮮食品牌，並以消費者需求為出發點，洞察健康飲食與低碳蔬食新趨勢，陸續推出健康志向、植覺生活等系列商品，滿足不同機能需求的餐食趨勢，同時瞄準不同餐期搭餐缺口，推出媽媽煮藝、打造新型態熟食區，以冷藏／冷凍配菜、SO HOT炎選現作即食點心，隨時支援不同餐期的餐桌需求。另外，更因應民眾食安意識提升、重視商品成份單純，率先提出鮮食Clean Label安心少添加政策，以及友善食光惜食促購機制與AI精準訂購系統，將鮮食品質、訂購到銷售機制皆全盤進化規劃。

葉榮廷進一步提到，面對零售業的三大疫後挑戰：高齡化、強競爭、大缺工，全家便利商店將透過「需求洞察、行為預測、行動驅動」擬定對策，朝無所不在的便利生活服務平台邁進，包括以OMO全渠道策略對應高齡化下的居家商機、以App擴圈跨界深化會員黏著、以運營智能化與ESG便利永續+1吸引人才。

對應家庭與中高齡客層的居家需求，全家便利商店開發零售市場首見的下廚懶人包「Fami煮煮」支援餐食需求，今年更推出FamiSuper選品超市新店型，推升單店業績效果至少2成，年底可望於全國開出至少50間。「FamiNow」多元履約服務也於第二季上線，提供消費者預訂快取、跨店取、外送到府等彈性服務。

在會員經營方面，全家便利商店會員數率先突破1,670萬，會員營收貢獻穩定於5成。今年上半年「隨買跨店取」功能開放全商品共享，從個別會員服務擴圈至家戶親友；第二季之後更陸續推出包裹預約取、跨平台包裹動態查詢、一鍵條碼快取等獨家服務，瞄準消費者網購痛點需求。

去年轉投資成立的專營電支機構「全盈+PAY」，讓支付工具走出全家便利商店，跨入超過10萬個多元場景特店，並以嵌入式支付的差異化策略深入零售（全家）、社區（智生活）App，並將於第三季首度嵌入於金融App中，持續擴大跨界點數交換，助攻全家便利商店點數FA點流通性，形成全方位的點支跨界生態圈。