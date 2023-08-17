現省1508元！穿「情侶裝」吃鍋59折　再送愛心肉拼盤

七夕情人節即將到來，宮廷風火鍋餐廳「問鼎」針對和牛海陸套餐，推出「穿情侶裝59折」的限時優惠，而且不論男女、身份皆可適用，現省1,508元。此外點購指定套餐，再加贈「玫瑰愛心頂級牛豬拼盤」，更添佳節浪漫。

8月18日至8月31日期間，凡至問鼎用餐，提前至少1日預約，不限男女老幼，當日穿著同色或同款上衣、褲子、鞋子、帽子或其他服飾配件，點購「愛你久久和牛海陸2人套餐」，就可享59折優惠。套餐內含湯底6選1，還有澳洲M8-M9純血冠軍黑毛和牛＋美國SRF極黑和牛霜降拼盤、美國冷藏熟成安格斯神仙牛、豪華綜合海鮮8品、老油條各1份，還有綜合手工餃4品、綜合手工丸4品、高麗菜、福山萵苣、金針菇各半份，並加贈玫瑰荔枝醋飲。原價3,707元，特價2,199元，每日每店各限量30組。