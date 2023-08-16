阿嬤這個不能燒！麵包冠軍打造「金紙吐司」趣味又擬真
隨著農曆七月到來，許多民眾也有拜拜、燒金紙的需求。曾獲得世界麵包大賽冠軍的王鵬傑，今年以「金紙」的形象為靈感，於莎士比亞烘焙坊推出可以吃的「金紙千層吐司」，不僅香氣濃郁，也為傳統文化中增添一些趣味。
根據莎士比亞烘焙坊的貼文，王鵬傑對台灣傳統的宮廟文化有深厚的情感，在2018年世界麵包大師賽上，以一座高達167公分的「官將首」藝術麵包得到冠軍。去年王鵬傑認為「千層吐司一層層的，跟拜拜的金紙好像喔！」因此耗時研發，並於今年推出可以吃的「金紙千層吐司」。本款吐司透過層層反覆堆疊，帶來外皮酥脆、內在綿密，且多層次的口感。至於表面的紅色畫印，則是以天然甜菜根粉製成，每條售價120元。
除了莎士比亞烘焙坊之外，大潤發今年也將千層吐司外層貼上金紙，打造出「金紙吐司」，同樣也引起話題。對於消費者而言，帶有傳統文化意義的創意商品，也為民俗月帶來不一樣的氣息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言