阿嬤這個不能燒！麵包冠軍打造「金紙吐司」趣味又擬真

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聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
王鵬傑今年以金紙為靈感，推出「金紙千層吐司」。圖／擷取自莎士比亞烘焙坊粉絲頁
王鵬傑今年以金紙為靈感，推出「金紙千層吐司」。圖／擷取自莎士比亞烘焙坊粉絲頁

隨著農曆七月到來，許多民眾也有拜拜、燒金紙的需求。曾獲得世界麵包大賽冠軍的王鵬傑，今年以「金紙」的形象為靈感，於莎士比亞烘焙坊推出可以吃的「金紙千層吐司」，不僅香氣濃郁，也為傳統文化中增添一些趣味。

根據莎士比亞烘焙坊的貼文，王鵬傑對台灣傳統的宮廟文化有深厚的情感，在2018年世界麵包大師賽上，以一座高達167公分的「官將首」藝術麵包得到冠軍。去年王鵬傑認為「千層吐司一層層的，跟拜拜的金紙好像喔！」因此耗時研發，並於今年推出可以吃的「金紙千層吐司」。本款吐司透過層層反覆堆疊，帶來外皮酥脆、內在綿密，且多層次的口感。至於表面的紅色畫印，則是以天然甜菜根粉製成，每條售價120元。

除了莎士比亞烘焙坊之外，大潤發今年也將千層吐司外層貼上金紙，打造出「金紙吐司」，同樣也引起話題。對於消費者而言，帶有傳統文化意義的創意商品，也為民俗月帶來不一樣的氣息。

金紙千層吐司，每條120元。圖／擷取自莎士比亞烘焙坊粉絲頁圖／擷取自莎士比亞烘焙坊粉絲頁
金紙千層吐司，每條120元。圖／擷取自莎士比亞烘焙坊粉絲頁圖／擷取自莎士比亞烘焙坊粉絲頁

金紙 莎士比亞 烘焙

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