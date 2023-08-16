唐吉訶德南港店開幕首賣 忍蒸餾所首支單一麥芽來了
以水楢桶熟成系列和第一神拳聯名系列合作款，備受市場注目的忍蒸餾所（SHINOBU DISTILLERY），本月發行全新首支單一麥芽威士忌——忍（SHINOBU）NewBorn The 1st第一彈，將於8月22日 DON DON DONKI CITYLINK「唐吉訶德」南港店開幕同步上市，酒精度 50%，容量700毫升，建議售價 2,190元。
忍（SHINOBU）NewBorn The 1st運用新潟與生俱來的純淨天然水資源釀造。 以至少6天以上的耐心發酵，通過小型精釀蒸餾器蒸餾，再以日本水楢桶和波本桶雙桶熟陳，並手工調配勾兌。
兼納雙桶風味，非冷凝過濾，無添加焦糖色，以50％酒精濃度，裝瓶，完美感受青蘋果、柑橘、蜂蜜的新鮮香氣和精緻的花香。酒體飽滿，具有獨特溫和的麥芽味和淡雅的木質風味及香草香氣。
忍蒸餾所座落於日本新潟地區，以富有「水源」、「白米」、「清酒」聞名遐邇。新潟麥酒株式會社創辦人宇佐美健（Usami Ken) ，一直懷抱打造在地威士忌的夢想。2017年獲得新潟地區的首張威士忌執照，便以日本武士道精神的堅毅態度，期許以時間、匠心堅持打造出在地好酒。
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