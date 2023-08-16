森/CASA X 開化堂 X 糯夫米糕中秋聯名 精彩手作僅80組

今秋，再度捎來第18年的一期一會。森/CASA與開化堂Kaikado，攜手台南在地的糯夫米糕Nuo Fu，以職人們的食、器手作工藝，將月光透著葉間落下，田水漂動著秋夜的風景，化為「月野」。

森/CASA X開化堂X糯夫米糕 中秋聯名新作登場。圖／森/CASA提供

超過一世紀歷史的開化堂，將傳承百年的敲打工藝，一印一印的刻入金色田野中美麗綻放；黃銅方盤有著風吹動的小波紋，以及植草風動的搖曳金印。而糯夫米糕也延伸記憶中令人想念的外婆米糕滋味，與森/CASA共同發想新系列的秋意之作，首次將復古油蔥一朵一朵親製淬鍊，融為獨特的糯夫油蔥肉鬆，香氣環繞，迷人的穿梭在日常生活。

「森/CASA．月野．中秋限量盒」每組3,680元，限量80組。圖／森/CASA提供

第18年的一期一會，睽違4年未見的第六代八木隆裕，帶著今年的中秋祝福親自飛抵台灣。方盤交付的瞬間，眼前像紀錄片般、浮現職人專注堅持的敲槌製作，將近150年的京都傳統工藝，傳達著漫步京都田野間，田水波光閃閃，搖映植草、反射金黃的銀瀉月光。

職人專注堅持的敲槌製作，將近150年的京都傳統工藝，傳達著漫步京都田野間所見的銀瀉月光。圖／森/CASA提供

糯夫也將外婆溫暖的獨特燉米糕滋味，從台南學甲田野深耕至城市河岸邊。去年夏天，森/CASA與糯夫一同討論啟動今秋的新作，初次挑戰肉鬆，經過多次嘗試，最終以美味的核心食材「油蔥」，串起顛覆傳統記憶的肉鬆風味。首度限定推出的「糯夫油蔥肉鬆」，帶著獨特月色吹拂青蔥的香氣，柔和地在味蕾間環繞，經典、復古又純粹，讓人感動日常的珍貴每一刻。

復古油蔥一朵一朵親製淬鍊，融為獨特的糯夫油蔥肉鬆，香氣環繞，迷人的穿梭在日常生活。圖／森/CASA提供