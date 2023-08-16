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李沐手把手帶曾敬驊挑對情人節禮物！卻自招最愛的是這一本？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PEDRO在台舉辦秋季新品上市記者會，請來曾敬驊（右）跟李沐，一同來詮釋「藝術無所不在」的系列精神。記者王聰賢／攝影
PEDRO在台舉辦秋季新品上市記者會，請來曾敬驊（右）跟李沐，一同來詮釋「藝術無所不在」的系列精神。記者王聰賢／攝影

新加坡時尚品牌PEDRO在台舉辦秋季新品上市記者會，請來近期有新電影作品「我的麻吉4個鬼」的曾敬驊跟「地獄里長」李沐，一同來詮釋「藝術無所不在」的系列精神。由於鄰近七夕情人節，於是問及該如何挑選禮物？李沐則不藏私親自傳授曾敬驊，如何送到對方心坎裡。

PEDRO以「藝術無所不在」概念發想，完成秋季系列的男、女袋包和鞋履，並找來攝影師Clark Franklyn掌鏡，讓產品於鏡頭下宛如雕塑一般，藉以呼應主題。像是曾敬驊在活動上不斷提及的Taper迷你單肩包，就有著獨特的外觀，他說「通常覺得小包都是女生帶的，但今天看到這個很心動」，還表示幾何形狀跟配色都很吸引他。李沐則是最愛腳踩的撞色低跟樂福鞋，提到說「容易搭配服裝，有點高度又好穿」。

PEDRO秋季形象廣告，找來攝影師Clark Franklyn掌鏡，讓產品於鏡頭下宛如雕塑一般。圖／PEDRO提供
PEDRO秋季形象廣告，找來攝影師Clark Franklyn掌鏡，讓產品於鏡頭下宛如雕塑一般。圖／PEDRO提供

因為七夕情人節即將到來，被問到各自曾收到印象最深刻的禮物？李沐表示「星際大戰立體書」，她補充說當時正在迷星際大戰，但沒想到會收到，結果當下「差點哭出來！」曾敬驊先回答是皮夾，不過後來卻說最愛的是曾風靡一時的「解答之書」，覺得有疑惑時都能翻出來看，很實用。同時，李沐還跟曾敬驊分享了如何幫女性挑對禮物，「可以觀察對方的習慣，製造反差，例如平常喜歡小包的人，就可以送她大包，創造驚喜」。兩人也表示禮物不在乎價格貴重，喜歡驚喜的感覺，「送到心坎裡時，還會覺得跟對方心意相通」。

PEDRO秋季形象廣告，找來攝影師Clark Franklyn掌鏡，讓產品於鏡頭下宛如雕塑一般。圖／PEDRO提供
PEDRO秋季形象廣告，找來攝影師Clark Franklyn掌鏡，讓產品於鏡頭下宛如雕塑一般。圖／PEDRO提供

在以藝術無所不在的前提下，PEDRO秋季系列新品，女款部分有著星形鉚釘與黑、白和亮銀材質結合，並加入胭脂紅、紫羅蘭色調，呈現帶有未來感的設計。而男款則是重新詮釋學院風，並翻玩懷舊復古元素，在鞋款上加入金屬插片等細節，讓質感更為細膩。

李沐最愛腳上的撞色低跟樂福鞋，提到說「容易搭配服裝，有點高度又好穿」。記者王聰賢／攝影
李沐最愛腳上的撞色低跟樂福鞋，提到說「容易搭配服裝，有點高度又好穿」。記者王聰賢／攝影

曾敬驊在活動上不斷提及的Taper迷你單肩包，表示幾何形狀跟配色都很吸引他。記者王聰賢／攝影
曾敬驊在活動上不斷提及的Taper迷你單肩包，表示幾何形狀跟配色都很吸引他。記者王聰賢／攝影

PEDRO Hybrix運動鞋，3,690元。圖／PEDRO提供
PEDRO Hybrix運動鞋，3,690元。圖／PEDRO提供

PEDRO Eden皮革高跟樂福鞋，3,690元。圖／PEDRO提供
PEDRO Eden皮革高跟樂福鞋，3,690元。圖／PEDRO提供

PEDRO Taper皮革迷你單肩包，3,290元。圖／PEDRO提供
PEDRO Taper皮革迷你單肩包，3,290元。圖／PEDRO提供

PEDRO Maggie瑪麗珍鞋，2,890元。圖／PEDRO提供
PEDRO Maggie瑪麗珍鞋，2,890元。圖／PEDRO提供

PEDRO Helix皮革單肩包，3,990元。圖／PEDRO提供
PEDRO Helix皮革單肩包，3,990元。圖／PEDRO提供

PEDRO ICON皮革托特包，4,290元。圖／PEDRO提供
PEDRO ICON皮革托特包，4,290元。圖／PEDRO提供

PEDRO ICON絨面運動鞋，3,490元。圖／PEDRO提供
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情人節 驚喜 七夕

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