第二屆500Young／王俊傑：年輕一代以完全自我創作藝術

質感媒體《500輯》以青年為主體的全新獎項「500Young」，由專業團隊評選出藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、風格商業、地方創生共十個領域、1990年後出生的年輕世代的得主，而今年活動邁入第二屆，藝術類得獎者為倪瑞宏，她同時選出啟發她創作的前輩「領路人」倪祥，並由臺北市立美術館館長王俊傑擔任頒獎人。

第二度為500Young「藝術」領域獎得主頒獎的王俊傑說，再度獲邀頒獎他一口就答應下來，「因為頒獎可以認識在台灣所有的創意青年怎樣成為現在社會的中堅，也讓我自己變得年輕！」

談及藝術類藝術類「奇想藝術人」獎得獎人倪瑞宏，他說倪瑞宏在藝術圈行走，人稱「仙女藝術家」，「因為她不但常常把自己裝扮成仙女，作品中也出現仙女，風格非常獨特，常常表現當代社會中的突兀感，這樣的特別的藝術表現，正是現在年輕一代的特質，用完全自我、不一樣的想法去創造的全新藝術領域。」

王俊傑也說，「倪瑞宏會選倪祥擔任她的領路人，我一點都不奇怪，因為他們作品都有某種共通性，」他表示，「倪祥很擅長使用廢棄物和瓦愣紙為素材，也被稱為『全台灣最會用瓦愣紙的藝術家』，作品有非常獨特的幽默，是在對整個社會的反諷和批判。」兩位藝術家都曾獲得台北美術獎的獎項。作品《大家都來看你了》甫入選112年度北美館TFAM年度個展的倪祥，明年也即將在台北市立美術館舉辦個展。

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官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯 共同主辦｜ 永豐金控 首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 贊助品牌｜ORIS豪利時、鞋全家福

臺北市立美術館館長王俊傑擔任「500Young」藝術類頒獎人。圖／500輯攝影團隊提供

（由左至右）臺北市立美術館館長王俊傑擔任「500Young」藝術類頒獎人，頒獎給藝術類領路人倪祥。圖／500輯攝影團隊提供