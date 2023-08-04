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第二屆500Young／國際名廚江振誠：樂見新生代料理人發光、發熱

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
本屆500Young諮詢委員暨「餐飲」類別頒獎人國際名廚江振誠。圖 / 500輯採訪團隊提供。
本屆500Young諮詢委員暨「餐飲」類別頒獎人國際名廚江振誠。圖 / 500輯採訪團隊提供。

質感媒體《500輯》在2022年首次籌辦以90後創意青年為主體的全新獎項「500Young」，今年活動邁入第二屆，獎項含括藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、風格商業、地方創生及今年新增的「創業」類共10個領域，今晚頒獎典禮共12大重量頒獎人、10位青年得主與10位領路人齊聚，以及頒發「永豐美學再革命特別獎」與「麥卡倫卓越共生獎」兩大特別獎。

擔任本屆500Young諮詢委員的國際名廚江振誠，這次也擔任「餐飲」類別「永續經典感獎」的頒獎人；他認為，500Young獎項對於青年世代非常有激勵作用。

「30年前我開始進入到餐飲界的時候，很多人都告訴我：『你應該去找一個更好的工作。』」江振誠回憶：「10年前我從海外回到台灣，回來以後做的第一件事情就是辦了『台灣味論壇』，找不到任何的贊助廠商，所有的支出用的都是我自己口袋裡面的錢。當時許多朋友都是無償地來參加『台灣味論壇』，我也自此開始了台灣味的旅程。」

「9年前，RAW開幕的第一天，我記得有一位太太告訴我說：『我不懂我為什麼要花3千多塊錢吃所有我都買得到的食材？』」江振誠表示：「一直今天，我們看到了台灣餐飲界的改變。我們可以很驕傲地在任何一個地方，大自Fine Dining餐廳小到攤販，都可以跟你說『我用的是宜蘭三星蔥、我用的是雲林究好豬…』等。」

「能夠看到今天這個獎，頒給土生土長的青年料理人，我覺得很開心。因為他是在這樣子的土壤裡面，看到台灣味、看到自己的價值，在這樣的土地上發光、發熱。」江振誠說：「能夠成為這些新生代種子的養分，我得很榮幸。」

而在今日晚間的頒獎典禮後，除公布10個領域的得獎人與領路人外，明日（8月5日）還將台北101獨一文創舉辦全日主題論壇繼續舉辦三場「500Young青年論壇」，分別以「找到自我的定位」、「翻轉創新的方法」與「取材的N種方式」為主題，活動為免費入場，由於場地空間容納人數有限，可在500輯官方網站中報名參加。

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2023

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜ORIS豪利時、鞋全家福

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2023

500Young官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜ORIS 豪利時、鞋全家福

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青年 江振誠 特別獎

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