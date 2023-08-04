劉雯、蛯原友里神演繹 GUCCI竹節包活躍新色靚秋冬

經典包款的魅力，就在於使用了特別的素材、具有歷久不衰的輪廓與意義，因此超越時代、雋永如惜。GUCCI為經典的Bamboo 1947竹節包推出多款新色，不僅獲得無數台灣、歐美名人名媛喜愛，更帶來屬於秋冬的強大氣場與耀眼能樣。

之所以運用1947為名，是二戰後全世界物料短缺，因此GUCCI品牌創辦人Guccio Gucci先生在佛羅倫斯工匠們的支持下，將平價、易取得、堅硬的竹子納入包款設計。具彈性的竹節，被工匠經過彎曲、火烤、上漆、定型的多重工序，最後形成包款上極具功能性的提把、同時又具備了優雅老派的裝飾性。

Bamboo 1947的竹節不僅帶來了謙虛、堅毅、自信的種種風格聯想，更在此後至今的70多年持續蔚為經典。不僅如此，GUCCI去年更透過一口氣和9位藝術家：Everett Glenn、Suzanne Saroff、Lou Escobar、Maddalena Arcelloni、Nico Ito、劉翔宇、Cho Gi-Seok、Samson Bakare與Lorenzo Vitturi聯手，透過靜物拍攝、平面視覺或動態影像，展現Bamboo 1947無可限量的風格與藝術特質。

Bamboo 1947曾為大量的名人、明星所穿戴造型，例如希臘公主Olympia、劉雯與英國男歌手Harry Styles都曾運用Bamboo 1947包款，其中Olympia以粉藍色迷你Bamboo 1947搭配粉色洋裝，甜美中帶著些許貴氣浪漫；劉雯則是在出席奧斯卡Vanity Fair派對時，以鏤空西裝搭配手上黑色Bamboo 1947竹節包小秀性感。「風格哥」Harry Style則示範了，綠色西裝搭配綠色Bamboo 1947包，原來也能讓男性展現大膽風格，前衛駕馭。