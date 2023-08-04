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劉雯、蛯原友里神演繹 GUCCI竹節包活躍新色靚秋冬

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
誰說男性不能駕馭精緻包款？Harry Style便以綠色西裝巧搭綠色Bamboo 1947包款，展現英式的貴族時髦。圖／翻攝自 IG @ gucci
誰說男性不能駕馭精緻包款？Harry Style便以綠色西裝巧搭綠色Bamboo 1947包款，展現英式的貴族時髦。圖／翻攝自 IG @ gucci

經典包款的魅力，就在於使用了特別的素材、具有歷久不衰的輪廓與意義，因此超越時代、雋永如惜。GUCCI為經典的Bamboo 1947竹節包推出多款新色，不僅獲得無數台灣、歐美名人名媛喜愛，更帶來屬於秋冬的強大氣場與耀眼能樣。

之所以運用1947為名，是二戰後全世界物料短缺，因此GUCCI品牌創辦人Guccio Gucci先生在佛羅倫斯工匠們的支持下，將平價、易取得、堅硬的竹子納入包款設計。具彈性的竹節，被工匠經過彎曲、火烤、上漆、定型的多重工序，最後形成包款上極具功能性的提把、同時又具備了優雅老派的裝飾性。

Bamboo 1947的竹節不僅帶來了謙虛、堅毅、自信的種種風格聯想，更在此後至今的70多年持續蔚為經典。不僅如此，GUCCI去年更透過一口氣和9位藝術家：Everett Glenn、Suzanne Saroff、Lou Escobar、Maddalena Arcelloni、Nico Ito、劉翔宇、Cho Gi-Seok、Samson Bakare與Lorenzo Vitturi聯手，透過靜物拍攝、平面視覺或動態影像，展現Bamboo 1947無可限量的風格與藝術特質。

Bamboo 1947曾為大量的名人、明星所穿戴造型，例如希臘公主Olympia、劉雯與英國男歌手Harry Styles都曾運用Bamboo 1947包款，其中Olympia以粉藍色迷你Bamboo 1947搭配粉色洋裝，甜美中帶著些許貴氣浪漫；劉雯則是在出席奧斯卡Vanity Fair派對時，以鏤空西裝搭配手上黑色Bamboo 1947竹節包小秀性感。「風格哥」Harry Style則示範了，綠色西裝搭配綠色Bamboo 1947包，原來也能讓男性展現大膽風格，前衛駕馭。

全新Bamboo 1947竹節包共有中、小、迷你三種尺寸，其中每一種尺寸都有原色皮革、白色、黑色漆光皮版本，此外如果追求色彩的豐富多樣性，另有亮橙、菊黃、粉紅、粉藍、亮綠色則出現在中性或迷你尺寸上。值得一提的是，包款並具有傳統的皮革肩背帶或織帶條紋背帶，同時皆可調整長度讓包款合適於手提、側背或肩背，並兼容於正式晚宴、休閒街頭等不同場合。

Bamboo 1947紅色皮革小型款，12萬7,600元。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947紅色皮革小型款，12萬7,600元。圖／GUCCI提供
經過反覆火烤、上漆、彎曲的竹節手把，是GUCCI工藝面向的展示。圖／GUCCI提供
經過反覆火烤、上漆、彎曲的竹節手把，是GUCCI工藝面向的展示。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947亮綠色迷你包，11萬7,300元。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947亮綠色迷你包，11萬7,300元。圖／GUCCI提供
中國超模劉雯以鏤空的成套西裝，演繹中性帥氣。圖／GUCCI提供
中國超模劉雯以鏤空的成套西裝，演繹中性帥氣。圖／GUCCI提供
在韓國前衛攝影藝術家Cho Gi-Seok的創作下，Bamboo 1947包款變得甜美、魔幻而生機盎然。圖／GUCCI提供
在韓國前衛攝影藝術家Cho Gi-Seok的創作下，Bamboo 1947包款變得甜美、魔幻而生機盎然。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947紅色皮革小型款，15萬2,100元。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947紅色皮革小型款，15萬2,100元。圖／GUCCI提供
日本插畫藝術家Nico Ito的筆下，Bamboo 1947包像是有了生命、妙不可言。圖／GUCCI提供
日本插畫藝術家Nico Ito的筆下，Bamboo 1947包像是有了生命、妙不可言。圖／GUCCI提供
英國超模Rosie Huntigton Whiteley一身黑色巧搭Bamboo 1947包款，展現晚宴般貴族氣勢。圖／GUCCI提供
英國超模Rosie Huntigton Whiteley一身黑色巧搭Bamboo 1947包款，展現晚宴般貴族氣勢。圖／GUCCI提供
日模蛯原友里以粉藍色迷你Bamboo 1947包搭超短版西裝，展現都會感鮮明的個性穿搭。圖／翻攝自 IG @ yuri_ebihara
日模蛯原友里以粉藍色迷你Bamboo 1947包搭超短版西裝，展現都會感鮮明的個性穿搭。圖／翻攝自 IG @ yuri_ebihara

西裝 Gucci

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