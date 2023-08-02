時髦爸爸居家必備！全自動咖啡機一鍵享受專業美味 限時早鳥價7.7折入手
愛喝咖啡的爸爸越來越多，想要在家隨時輕鬆享受一杯咖啡時光的悠閒，透過注入先進科技的咖啡機，現在只要一鍵就能達成。
韓國熱銷的雀巢多趣酷思Genio S Touch智慧觸控膠囊咖啡機正式登台，打破以往俏皮亮彩風格設計，這次改為低調沉穩的星曜灰消光烤漆，更適合喜歡深色系的爸爸們。更內建2大進階功能，「濃縮預浸模式」讓1顆膠囊可以變化出不同風味並且更為醇厚，搭配「四段式溫控」提供熱飲低溫、中溫、高溫及常溫冷萃選擇，加上超過20種風味膠囊選擇，還有許多民眾最愛的星巴克膠囊系列，滿足不同品飲喜好需求。
即日起至8月8日於指定通路購買「Genio S Touch智慧觸控膠囊咖啡機」可享7.7折早鳥優惠，再送人氣熱銷精選咖啡膠囊、瀝水桶等好禮；8月9日至8月31日於指定販售通路購買新機則可享組合優惠價8.5折起，購機即贈咖啡膠囊、品牌咖啡杯，更有機會獲得限量星巴克帆布袋。
喜愛新鮮現磨咖啡、細緻奶泡口感的爸爸們，則可以選擇飛利浦LatteGo EP5447全自動義式咖啡機，搭載獨家LatteGo創新奶泡系統，業界首創無管線設計，相較於過往機種奶泡綿密度提升25%，陶瓷研磨器提供12段研磨粗細調整，以低溫研磨咖啡豆，完美封存最純粹乾淨的咖啡豆風味；配備全彩中文觸控螢幕，內建4組個人記憶模式，可依照個人偏好調整咖啡濃度、水量、奶泡量沖煮不同風味咖啡，在家即可一鍵沖煮12種經典咖啡飲品，拆卸清潔也非常簡單不費力。
即日起至8月31日，於指定通路購買飛利浦LatteGo EP5447，或全系列飛利浦Saeco全自動義式咖啡機，滿28,000元即贈飛利浦超活氧迷你果汁機HR2601、滿38,000元即贈Marshall Willen攜帶式藍牙喇叭、消費滿70,000元即贈Samsonite 25吋行李箱。
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