祖母綠中的王者！Tiffany典藏哥倫比亞木佐絕世之美

來自哥倫比亞木佐礦區（Muzo Emerald Colombia）的祖母綠寶石，可以說是寶石藏家的最愛。這個位於哥倫比亞東北部博亞卡省（Boyacá）的古老礦區，在西元前400年起就以優質的祖母綠聞名。如今礦區組成正式的礦產公司，由5個地下礦井組成，其中Tequendama、Catedral、Volvere和最古老的Puerto Arturo都是垂直式的礦井，La Rampa則是以螺旋形式挖鑿，深度將近地下400公尺。

日前，著名珠寶品牌Tiffany & Co.就宣布從哥倫比亞木佐礦區購入一顆重量超過10克拉的祖母綠，閃耀翠綠光芒的夢幻品質，被品牌命名為Tiffany木佐祖母綠。原石於2019年12月開採自歷史悠久的Puerto Arturo礦井的Tiffany木佐祖母綠，採用祖母綠形切割，擁有無可挑剔的淨度和通透綠調，它不僅沒有裂痕，也幾乎不含包裹體。在顯微鏡的觀察下，僅可發現少量木佐礦區祖母綠常見的內含物。Tiffany木佐祖母綠將與2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue秋季作品同步亮相。