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QA BOTTLE 生活水瓶 拯救漏水悲劇！美感設計＋多種方便用法

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

專利設計 裝水無需轉蓋、大人小孩都適用

「啊，水壺瓶蓋沒轉緊，又弄得背包都是水了...」你也遇過這樣的悲劇嗎？深耕教育設計多年、推動《美感教科書計畫》的美感細胞團隊，2022 年成立新品牌「QA 美感合作社 」，攜手 Pili Wu 無氏製作、WOKY 沃廚，推出「QA BOTTLE 生活水瓶」，在挖貝 Wabay 集資平台上創下 250 萬佳績，主打專利注水孔設計，兼具「高顏值造型」與「貼心功能」設計，解決喝水的各種不便，讓大人小孩一起「愛上喝水」。

水瓶漏水是家長的惡夢，QA專利注水孔可減少上蓋沒轉緊風險 圖 / 有.設計 uDesign 提供
水瓶漏水是家長的惡夢，QA專利注水孔可減少上蓋沒轉緊風險 圖 / 有.設計 uDesign 提供

調查家長及孩子使用水壺的情境，「漏水」是經常被提及的困擾，大多是因為瓶蓋轉不緊或轉歪。因此團隊直接在水瓶上蓋設計了一個「專利注水孔」，只要打開矽膠蓋即可裝水，無需費力扭轉轉開整個上蓋！也無須擔心吸管接觸到髒污，省力又衛生。瓶身為美國專利材質 Tritan，通過 SGS 檢驗，不含塑化劑、透亮堅固且耐摔。

想怎麼用就怎麼用，吸管、直飲，手提、肩背都好用 圖 / 有.設計 uDesign 提供
想怎麼用就怎麼用，吸管、直飲，手提、肩背都好用 圖 / 有.設計 uDesign 提供

除了方便好用，也滿足大家的不同飲水習慣。吸管安裝方便，只要插進喝水孔就能吸水，想要直飲也可以直接拔掉，輕鬆切換不同飲用方式。加裝背帶讓孩子背身上不怕弄丟、大人也可解放雙手，內凹式的揹帶環設計，不用擔心容易撞到斷裂。瓶底還有貼心的每日飲水量對照表，每天要喝多少水一目瞭然，大人小孩可以和孩子一同設立喝水目標！

「舒服、快樂地喝水，自然而然就能達成每日喝水量。」市面上雖有各式各樣的水壺，但是考量「友善孩子使用需求、且大人也覺得好看好用」的水壺卻不多。 圖 / 有.設計 uDesign 提供
「舒服、快樂地喝水，自然而然就能達成每日喝水量。」市面上雖有各式各樣的水壺，但是考量「友善孩子使用需求、且大人也覺得好看好用」的水壺卻不多。 圖 / 有.設計 uDesign 提供

QA生活水瓶為喝水的每一個環節做設計，讓喝水變成簡單、舒服的事，每天自然而然喝足水分，也讓我們身體變得更健康。QA BOTTLE 生活水瓶，今天起陪你「一起愛上喝水的生活」。於有.設計 uDesign電商設計平台獨家上線，即日起享「容量/顏色任選兩瓶 $1680，還送一本精美插畫說明書！」，另外，加入有.設計官方帳號(@udesign)領取折扣碼，結帳再折80元優惠，平均單入800元起，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

專利 吸管

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