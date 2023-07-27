快訊

不斷更新／風雨越晚越強！澎湖、高雄1區明停班課 全台28日停班停課一覽

滿滿海膽、烏魚子！乾杯4款「日式釜飯」超豪華

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
老乾杯「父親節&七夕雙人套餐」，一次能品嚐到8種和牛美味。圖／乾杯提供
老乾杯「父親節&七夕雙人套餐」，一次能品嚐到8種和牛美味。圖／乾杯提供

迎接父親節、七夕等重要節日，乾杯集團旗下的「老乾杯」、「KANPAI CLASSIC」特別運用北京烤鴨、鰻魚米糕等概念，推出「北京烤鴨風味和牛捲」、「澳洲和牛刈包」、「鰻魚和牛釜飯」等多款新餐點，另外還有限時登場的雙人套餐方案，為佳節增添美味享受。

「老乾杯」本次將北京烤鴨結合日本和牛，打造出「北京烤鴨風味和牛捲」，將烤至表面微焦的日本和牛，搭配烤鴨所使用的甜麵醬，還有特製蒜泥烤肉醬、蔥白段、黃瓜條，共同包裹於餅皮之中，帶來中日合併的創意滋味，每份1,180元。「KANPAI CLASSIC」本次則是將傳統小吃「刈包」結合MBS8-9等級Robbins Island澳洲和牛，開發出「澳洲和牛刈包」。以蠔油、清酒、蜂蜜等食材燉煮出軟嫩口感的和牛叉燒，搭配酸高麗菜、宜蘭青蔥、香菜、核桃，還有顆粒花生醬、酸瓜番茄松露醬增添風味，每顆180元。

老乾杯與KANPAI CLASSIC本次也推出多款日式釜飯。其中「鰻魚和牛釜飯」以鰻魚米糕為創意發想，將蒲燒鰻、滷和牛牛筋相互結合，一次享受海陸滋味，每份380元起。另外還有鋪滿日本赤海膽的「黃金海膽釜飯」；有著清新海味與鹹香的「逸品烏魚子釜飯」，以及「特盛鮭魚卵釜飯」，每份680元起。

除此之外，KANPAI CLASSIC也以和牛生牛肉搭配海膽、鮭魚卵、魚子醬、天使紅蝦等食材，打造出「和牛寶盒」，每份580元。另外還有「和牛握壽司盛盒」，一次能品嚐到和牛搭配義大利魚子醬、台灣產烏魚子、炙燒星鰻、紋甲花枝等不同食材的組合，每套1,180元。

8月3日至8月22日期間，老乾杯與KANPAI CLASSIC也各推出「父親節&七夕雙人套餐」。老乾杯集結限定熟成冷藏牛舌、鮭魚松葉蟹和牛壽司、日本和牛牛排、和牛春捲等品項，能一次品嚐到8種和牛美味。KANPAI CLASSIC則可同時享受到Robbins Island澳洲和牛燒肉與生牛肉料理，每套4,560元。

KANPAI CLASSIC開發出「澳洲和牛刈包」，每顆180元。圖／乾杯提供
KANPAI CLASSIC開發出「澳洲和牛刈包」，每顆180元。圖／乾杯提供
和牛握壽司盛盒，每套1,180元。圖／乾杯提供
和牛握壽司盛盒，每套1,180元。圖／乾杯提供
逸品烏魚子釜飯，每份680～1,880元。圖／乾杯提供
逸品烏魚子釜飯，每份680～1,880元。圖／乾杯提供
黃金海膽釜飯，每份1,980～5,880元。圖／乾杯提供
黃金海膽釜飯，每份1,980～5,880元。圖／乾杯提供
KANPAI CLASSIC「父親節&七夕雙人套餐」可同時享受到Robbins Island澳洲和牛燒肉與生牛肉料理。圖／乾杯提供
KANPAI CLASSIC「父親節&七夕雙人套餐」可同時享受到Robbins Island澳洲和牛燒肉與生牛肉料理。圖／乾杯提供
北京烤鴨風味和牛捲，每份1,180元。圖／乾杯提供
北京烤鴨風味和牛捲，每份1,180元。圖／乾杯提供

日本和牛 烤鴨 北京

延伸閱讀

「初魚鐵板燒」進駐台南盛大登場！ 吃得到頂級A5和牛2000元有找

水底驚見「獨眼觸手怪」！白眼珠365度狂轉直擊片瘋傳 專家揭身分：致命毒王

燒肉、壽喜燒都美味！4大餐廳打造「日本飛驒牛套餐」

「挽肉と米」登台！漢堡排升級A5和牛、日本米飯吃到飽

相關新聞

MoCA開美術館me too第一槍 終止使用性騷疑犯品牌設計

me too運動延燒，台北當代藝術館(MoCA Taipei)開美術館第一槍，宣布終止使用「無用設計藝術工作室」的品牌設...

滿滿海膽、烏魚子！乾杯4款「日式釜飯」超豪華

迎接父親節、七夕等重要節日，乾杯集團旗下的「老乾杯」、「KANPAI CLASSIC」特別運用北京烤鴨、鰻魚米糕等概念，...

全支付通路再拓展 OKmart首上線筆筆10%回饋 8大通路最高賺千點

全支付上線即將屆滿一周年，除了拼會員數，也積極拓展使用通路類別，讓支付應用場景再進化。除了宣告即日起首家超商通路「OKm...

快時尚H&M控告Shien涉抄襲 網噴笑：「真的是半斤八兩」

根據外媒「彭博社」報導，H&M正委由香港分公司，控告中國電商Shein涉嫌抄襲，為了維護自身權益，於是向法院遞狀損害賠償和禁止Shein公司繼續侵權。消息曝光後，引起市場度關注，認為是「快時尚巨頭之爭」，不過有更多網友認為，這根本是「半斤八兩」、「龜笑鱉無尾」的戲碼。

台灣大獲英國「金融時報」「2023亞太氣候領袖」殊榮

台灣大哥大獲英國「金融時報」及國際調研機構Statista評選為「2023亞太氣候領袖(Climate Leaders ...

盤點星巴克熱門紀念杯！3人偶願保佑、幸福、平安 最夯

暑期正值旅遊旺季，星巴克特色門市也成為旅客朝聖打卡的熱門景點，店內的首賣商品更是最佳伴手與紀念禮。以下盤點各地特色紀念杯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦