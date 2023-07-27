滿滿海膽、烏魚子！乾杯4款「日式釜飯」超豪華
迎接父親節、七夕等重要節日，乾杯集團旗下的「老乾杯」、「KANPAI CLASSIC」特別運用北京烤鴨、鰻魚米糕等概念，推出「北京烤鴨風味和牛捲」、「澳洲和牛刈包」、「鰻魚和牛釜飯」等多款新餐點，另外還有限時登場的雙人套餐方案，為佳節增添美味享受。
「老乾杯」本次將北京烤鴨結合日本和牛，打造出「北京烤鴨風味和牛捲」，將烤至表面微焦的日本和牛，搭配烤鴨所使用的甜麵醬，還有特製蒜泥烤肉醬、蔥白段、黃瓜條，共同包裹於餅皮之中，帶來中日合併的創意滋味，每份1,180元。「KANPAI CLASSIC」本次則是將傳統小吃「刈包」結合MBS8-9等級Robbins Island澳洲和牛，開發出「澳洲和牛刈包」。以蠔油、清酒、蜂蜜等食材燉煮出軟嫩口感的和牛叉燒，搭配酸高麗菜、宜蘭青蔥、香菜、核桃，還有顆粒花生醬、酸瓜番茄松露醬增添風味，每顆180元。
老乾杯與KANPAI CLASSIC本次也推出多款日式釜飯。其中「鰻魚和牛釜飯」以鰻魚米糕為創意發想，將蒲燒鰻、滷和牛牛筋相互結合，一次享受海陸滋味，每份380元起。另外還有鋪滿日本赤海膽的「黃金海膽釜飯」；有著清新海味與鹹香的「逸品烏魚子釜飯」，以及「特盛鮭魚卵釜飯」，每份680元起。
除此之外，KANPAI CLASSIC也以和牛生牛肉搭配海膽、鮭魚卵、魚子醬、天使紅蝦等食材，打造出「和牛寶盒」，每份580元。另外還有「和牛握壽司盛盒」，一次能品嚐到和牛搭配義大利魚子醬、台灣產烏魚子、炙燒星鰻、紋甲花枝等不同食材的組合，每套1,180元。
8月3日至8月22日期間，老乾杯與KANPAI CLASSIC也各推出「父親節&七夕雙人套餐」。老乾杯集結限定熟成冷藏牛舌、鮭魚松葉蟹和牛壽司、日本和牛牛排、和牛春捲等品項，能一次品嚐到8種和牛美味。KANPAI CLASSIC則可同時享受到Robbins Island澳洲和牛燒肉與生牛肉料理，每套4,560元。
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