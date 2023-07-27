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快時尚H&M控告Shien涉抄襲 網噴笑：「真的是半斤八兩」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
H&M宣布預計於2025年開設巴西第一家門市的同時，爆出了狀告競業Shein的消息。圖／H&M提供
H&M宣布預計於2025年開設巴西第一家門市的同時，爆出了狀告競業Shein的消息。圖／H&M提供

根據外媒「彭博社」報導，H&M正委由香港分公司，控告中國電商Shein涉嫌抄襲，為了維護自身權益，於是向法院遞狀損害賠償和禁止Shein公司繼續侵權。消息曝光後，引起市場度關注，認為是「快時尚巨頭之爭」，不過有更多網友認為，這根本是「半斤八兩」、「龜笑鱉無尾」的戲碼。

在H&M大張旗鼓宣布，將把發展重心移往中南美洲，並預計於2025年開設巴西第一家門市的同時，爆出了狀告競業Shein的消息。這樁控訴起自兩年前，當時品牌總部就發現Shein在針織衣物與泳裝，就有高度相似的產品出現。由於進入司法調查程序，H&M發言人就不再對於內容細節做過多描述，僅證實確有此事，並表示「我們認為Shein在多件產品中明確抄襲了我們的設計，因此提起此次訴訟」。

Shein於2008年成立於中國，目前則把總部移往新加坡，由於款式更新的速度是其他同類品牌的數倍，營收也隨之成長，的確有望撼動H&M的地位。因此市場專家，把H&M與Shein這場法律攻防戰，形容為「快時尚巨頭之爭」，並不是沒有原因。然而，H&M雖然一直透過跨界合作或搭著永續精神，推出話題原創設計，想扭轉消費者印象。但其爭議也不亞於Shein除了有種族歧視之外，多年以來不時有其他品牌、設計師都曾對其提出抄襲的控訴，所以不少網友則笑說「這根本是半斤八兩」、「龜笑鱉無尾」。

H&M 快時尚 抄襲

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