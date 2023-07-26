問鼎麻辣鍋「爸爸幾歲送幾片肉」！連阿公也適用

父親節的腳步越來越近，主打宮廷風的鍋物餐廳「問鼎」特別推出「爸爸幾歲送幾片牛肉」的限時優惠，不論是爸爸或是阿公均可適用，年紀越大送越多！同時問鼎也推出湯底「重慶酸菜魚」方案，嘗鮮優惠現省200元，輕鬆享受酸爽開胃的滋味。

問鼎提供有宮廷麻辣湯、胡椒豬肚雞湯、養心蔬菜湯等多種湯底，並有日本和牛、無骨牛小排、Prime雪花牛等多種肉品、海鮮。即日起至8月15日前，只要提前至少1日預約訂位，含3成人以上選擇單點消費，同桌每成人消費達1,000元，即贈「與父親歲數相同數量的『美國Choice頂級牛胸腹/屏東活菌豬五花』」，包括爸爸、阿公均可享資格，同桌取一最年長者計算，需出示本人相關證件。