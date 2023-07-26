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問鼎麻辣鍋「爸爸幾歲送幾片肉」！連阿公也適用
父親節的腳步越來越近，主打宮廷風的鍋物餐廳「問鼎」特別推出「爸爸幾歲送幾片牛肉」的限時優惠，不論是爸爸或是阿公均可適用，年紀越大送越多！同時問鼎也推出湯底「重慶酸菜魚」方案，嘗鮮優惠現省200元，輕鬆享受酸爽開胃的滋味。
問鼎提供有宮廷麻辣湯、胡椒豬肚雞湯、養心蔬菜湯等多種湯底，並有日本和牛、無骨牛小排、Prime雪花牛等多種肉品、海鮮。即日起至8月15日前，只要提前至少1日預約訂位，含3成人以上選擇單點消費，同桌每成人消費達1,000元，即贈「與父親歲數相同數量的『美國Choice頂級牛胸腹/屏東活菌豬五花』」，包括爸爸、阿公均可享資格，同桌取一最年長者計算，需出示本人相關證件。
問鼎近期也推出湯底「重慶酸菜魚」優惠。以厚切巴沙魚為主料，以自家煉製雞油拌炒雲彰地區自然日曬60天的客家傳統酸菜，再加入上湯、乾辣椒、朝天椒、蒜片、泡野山椒、白醋、青花椒粉、白胡椒粉等數十種香料，並以藤椒雞汁帶出香麻口感。每鍋原價388元，期間限定只要188元。
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