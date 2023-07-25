申請幾乎滿到10月！77歲日本爺爺提供「免費導覽伊豆」報名熱烈 爺爺：台灣人太熱情

日前一名居住在日本靜岡縣的77歲老爺爺中川恵章，於台灣旅遊討論社團發文，表示自己願意提供台灣的旅行者、台灣的留學生「免費的伊豆高原觀光導覽服務」。貼文發布後，隨即吸引數萬人按讚，而日本爺爺稍早也再度發文表示，「因為大家的熱情，直到8月底前預約已經訂滿了，而9、10月也幾乎要訂滿了」，由於必須考量體力可以負擔的程度，在此宣布導覽圓滿結束報名。

先前中川恵章於「日本自由行討論區」的發文表示，「我住在靜岡縣伊東市的伊豆高原，是一位77歲的老爺爺。我非常喜歡台灣！已經去過台灣四次了。我去過台北、台中、台南和高雄，其中在台中停留了兩次，每次一個月，而在高雄停留了兩次，每次二十天。我正在學習台灣華語，但是我的記憶力不好，尤其是聽力方面完全不行。」

同時由於「在台灣，台灣的朋友們對我非常友好。所以，我志願為台灣的旅行者和台灣的留學生們提供免費的伊豆高原觀光導覽服務。當台灣的朋友們來伊豆遊玩時，請一定來找我吧。」文末也附上聯絡用的資訊。

貼文消息一出，台灣網友們不僅給予熱烈的回應，報名導覽狀況也出乎日本爺爺意料之外，表示收到大量的詢問及申請，由於8月已滿、甚至9、10月都快要額滿，只能宣布結束報名。網友也紛紛留言表示，「沒有要報名，但感謝爺爺的熱情」、「希望爺爺保重身體，以後多多來台灣玩」、「歡迎再次造訪台灣，我也可以當您的導覽喔」。