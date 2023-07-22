台灣夜市大比拼！網推「這六間」夜市超好逛

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「夜市」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的台灣夜市排行。

夜市是台灣的特色文化，排排站的攤位、絡繹不絕的人潮、撲鼻而來的香味，拼湊出台灣人的記憶拼圖，就連外國觀光客也會慕名前往朝聖。你喜歡夜市文化嗎？你也對夜市美食愛不釋手嗎？我們整理了台灣六大夜市排行，快一起來看看吧！

士林夜市美食超吸睛 饒河夜市成約會聖地 ▲ 網友熱議TOP6台灣夜市 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「夜市」話題之討論，發現「士林夜市」受到最多網友關注。士林夜市位於台北市士林區捷運劍潭站附近，交通便利、美食林立的特性，受到許多民眾喜愛。就有網友分享自己最喜歡的士林夜市美食，表示「藥燉排骨真的是每次去士林夜市必吃」，同時也推薦新踩點的越南料理「雲吞的餡料很飽滿，還有飲料可以喝到飽非常划算」。留言區便引來許多人分享自己的口袋名單「牛排店CP值也很高，餐點好吃」、「木瓜牛奶超好喝，可以選擇要不要加糖，喝起來也不會水水的」、「位於轉角的綠豆沙牛奶也很值得試試」，同時也有網友建議士林夜市行程安排「可以先逛士林夜市吃美食，再去附近的台北表演藝術中心走走」，表示該地標融合夜市特色，打造外觀有如「皮蛋豆腐」的建築，吸引許多去逛夜市的遊客爭相參觀。可見士林夜市不論美食或是景點都相當多元，吸引許多網友熱烈討論。

而位於台北市松山區的「饒河夜市」，同樣受到許多民眾喜愛。入口處設有明亮的大牌樓，讓民眾一進來就能感受到濃厚的中式風情，加上附近還有「彩虹河濱公園」，逛完夜市就可以沿著河畔散步，因此特別受到年輕男女的青睞，是許多情侶約會的熱門景點。此外，饒河夜市的食物也相當知名，除了擁有許多必比登推薦美食，像是「滷味、藥燉排骨、牛肉麵」外，還吸引到美國在台協會主席與處長慕名前往，更是發文表示「主席超愛胡椒餅、烤魷魚、食物的香味和充滿活力的氣氛」，對於饒河夜市大力讚賞。日前就有網友發文請益饒河夜市必吃的美食有哪些，引來許多老饕熱情分享「胡椒餅一定要買，雖然排隊人潮很多，但店家動作很快」、「現烤的冰火菠蘿油超級讚，一口咬下鹹鹹甜甜、熱熱冷冷的滋味讓人停不下來」、「川燙魷魚非常脆口又鮮甜，可以自己選辣度」等，推薦大家可以前往饒河夜市品嚐美食，逛完夜市也能夠到河濱公園散步，享受浪漫的晚間時光。

台灣夜市林立，除了能在嘴饞的夜晚滿足口腹之慾，還能逛街購物相當便利。有空時不妨到夜市走走逛逛，也可以品嚐網友推薦的各種美食，度過美好充實的夜晚吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「台灣夜市」相關討論則數。觀測期間：2023/04/04~2023/07/03，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

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