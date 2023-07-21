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JAMEI CHEN初秋膠囊系列 心性踏查與個人的風格外顯

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
陳季敏將歐洲、埃及、印度與泰國等旅程中的歷史內涵、生活風格得到靈感啟發，進而創作出初秋膠囊系列，輕快展現行動力。圖／JAMEI CHEN提供（合成圖）
陳季敏將歐洲、埃及、印度與泰國等旅程中的歷史內涵、生活風格得到靈感啟發，進而創作出初秋膠囊系列，輕快展現行動力。圖／JAMEI CHEN提供（合成圖）

以旅行為靈感、走入日常生活，台灣設計師品牌JAMEI CHEN近日發表初秋膠囊系列，透過設計師以一年時光旅途遍及多個古文明旅行足跡為靈感再出發，具現為優雅且富輕快行動力的單品，同時也為秋冬系列、悄悄暖身。

由於全世界陸續解封後，JAMEI CHEN負責人、設計師陳季敏陸續踏上了歐洲、埃及、印度與泰國的世界旅程，並從具有歷史內涵、神秘色彩與不同生活風格的國家中持續得到啟發，進而創作出初秋膠囊系列的長短外套與長裙等單品。

純淨白和深邃藍是系列的聚焦色彩，並將輕鬆融入不同的城市或鄉間、街道或原始地景。考量到初秋時仍未降溫的炎熱，布料大量採用絲、麻，進而營造出垂墜感與飄逸同時兼具舒適，部分並在內襯或內裡加以隱形強化結構，讓衣物柔軟舒適、但又立體且修飾身形。

無論是如斗篷般的長版風衣在典雅中兼具旅行的愜意，又或短版連帽外套在深藍色彩中低調藏入JAMEI CHEN的品牌字樣印花，都將成為旅行中一路隨身相伴、個人意志的風格外顯。

抽繩設計除了保留衣物的彈性調整可能，也帶來輕快機動的風格。圖／JAMEI CHEN提供
抽繩設計除了保留衣物的彈性調整可能，也帶來輕快機動的風格。圖／JAMEI CHEN提供
連套短版外套除溫柔包覆身形，大容量的拉鍊口袋則兼具收納機能，實穿性強。圖／JAMEI CHEN提供
連套短版外套除溫柔包覆身形，大容量的拉鍊口袋則兼具收納機能，實穿性強。圖／JAMEI CHEN提供
旅行能心境感受到雀躍，一如服裝將由外而內，將帶來對自我的再認識。圖／JAMEI CHEN提供
旅行能心境感受到雀躍，一如服裝將由外而內，將帶來對自我的再認識。圖／JAMEI CHEN提供
設計師陳季敏將一年內踏查世界各地的體驗、靈感，實際化為初秋膠囊系列的風格單品。圖／JAMEI CHEN提供
設計師陳季敏將一年內踏查世界各地的體驗、靈感，實際化為初秋膠囊系列的風格單品。圖／JAMEI CHEN提供

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