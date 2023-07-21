JAMEI CHEN初秋膠囊系列 心性踏查與個人的風格外顯

以旅行為靈感、走入日常生活，台灣設計師品牌JAMEI CHEN近日發表初秋膠囊系列，透過設計師以一年時光旅途遍及多個古文明旅行足跡為靈感再出發，具現為優雅且富輕快行動力的單品，同時也為秋冬系列、悄悄暖身。

由於全世界陸續解封後，JAMEI CHEN負責人、設計師陳季敏陸續踏上了歐洲、埃及、印度與泰國的世界旅程，並從具有歷史內涵、神秘色彩與不同生活風格的國家中持續得到啟發，進而創作出初秋膠囊系列的長短外套與長裙等單品。

純淨白和深邃藍是系列的聚焦色彩，並將輕鬆融入不同的城市或鄉間、街道或原始地景。考量到初秋時仍未降溫的炎熱，布料大量採用絲、麻，進而營造出垂墜感與飄逸同時兼具舒適，部分並在內襯或內裡加以隱形強化結構，讓衣物柔軟舒適、但又立體且修飾身形。