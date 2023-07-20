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打火機、飛碟成靈感 江詩丹頓跨世紀時計展 萃煉永恆

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
具備全曆功能與小秒鐘的黃白雙色金懷表，出廠於1929年。圖／江詩丹頓提供
具備全曆功能與小秒鐘的黃白雙色金懷表，出廠於1929年。圖／江詩丹頓提供

越為簡約的輪廓設計，總能展現橫跨世代的經典魅力。高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）正舉辦「簡約之萃經典時計表展（Less'ential）」展現出品牌嚴選自1,600近骨董或近代傑作的精萃，簡約的形式跨越了一個又一個世代，他們共同存在的功能與意義，正在於見證了形式、幾何、設計、工藝之美不隨時光更迭的雋永餘韻。

眾所皆知，加以超薄機芯、細緻手工藝修飾、或特殊風格美學的骨董懷表最受到藏家青睞。本次展出中最具年代感的一款首推1824年問世、具有三針一線、規範式面盤（Regulateur）形式的玫瑰金懷表。由於將小時、分鐘、秒鐘分離，其中小時視窗將為跳時顯示，大形分鐘指針與秒鐘獨立的形式也提高的辨讀時間的便利性，49.5毫米的面盤除具備手工機刻雕花紋理修飾，背面並具有品牌研發的「鑰匙上鍊系統」，頗有古色古香的懷舊玩味。

Chronoscope黃金 / 白金懷錶則以Robert Cart於1920年代後期的專利為基礎，12點鐘方向為日期視窗、並搭配外圈的瑪瑙分鐘三角標。整體不僅具有強烈的裝飾性，面盤中央如光芒般的放射紋理更是賞玩（與古典氣息）之所在；而宛如小型打火機尺寸的黃金「錢包表」，則是江詩丹頓在1954年時與當時法國代理商Verger Frères一同設計、生產，直徑18毫米的尺寸，並以凸圓寶石為鎖扣。雖然是懷表，但展現出手表的獨立、旅行趣味。

宛如刀鋒般斜面中殼的Disco-Volante懷表（1959年），則以寬大、扁平與流線形似飛碟，也正是義大利文Disco-Volante的「飛碟」之意，並使用江詩丹頓經典的1003超薄機芯；而至此之後的1970年代更充滿太空奇想與對形式的解放，無論是一款1970年的黃金花式方形表將手鐲連結於手銬式鍊帶上，同時面盤一角並與米蘭式鏈帶交疊，衝撞出跨時代的前衛性，又或是另一款1978年的黃金「法國之光」不對稱腕表所擁有的梯形輪廓，在在展示出對於形體幾何的大膽實驗。壓軸亮點則有一「顆」黃白雙色金袖扣表最早於1985年的Montres et Bijoux展會中面世。其白色格紋的面盤象徵了理性、秩序，並將與西裝襯衫相呼應。厚度僅1.64毫米因此將輕鬆融入西裝領口內，並使用1003超薄機芯，再次展示江詩丹頓節出的超薄機芯工藝實力。

本次展出展品約15件，另外再包含像是具備乳白銀色面盤的玫瑰金超薄「Historiques 1955系列」腕表、1983年生產具鍍金面盤的黃金Harmony矩形腕表，具超薄弧形表殼與垂直霧面拉絲銀色面盤的黃金方形表，與具全日曆功能與小秒針的黃白雙色金懷表。全數表款時序橫跨1824年至2012年之間，他們全數體現了江詩丹頓將腕表從工藝品昇華至「逸品」的雋永之美。展覽已從即日開始，並將持續至7月29日（六）為止，地點則於江詩丹頓台北信義遠百A13概念店，第二階段更將自2023年8月1日起移師前往江詩丹頓台中大遠百專賣店展出，讓北、中兩地的收藏家，都能一親芳澤、近距離鑑賞。

生產於1978年、具兩地時間顯示的黃金「法國之光」不對稱表款。圖／江詩丹頓提供
生產於1978年、具兩地時間顯示的黃金「法國之光」不對稱表款。圖／江詩丹頓提供
具跳時顯示、分鐘、秒鐘顯示功能，面盤並具備機刻銀質面盤的玫瑰金懷表（1824年）。圖／江詩丹頓提供
具跳時顯示、分鐘、秒鐘顯示功能，面盤並具備機刻銀質面盤的玫瑰金懷表（1824年）。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓「簡約之萃經典時計表展」已於即日起展開，先於江詩丹頓台北信義遠百A13概念店展出，並將於8月移師江詩丹頓台中大遠百專賣店展出。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓「簡約之萃經典時計表展」已於即日起展開，先於江詩丹頓台北信義遠百A13概念店展出，並將於8月移師江詩丹頓台中大遠百專賣店展出。圖／江詩丹頓提供
1940年代，具備小秒針與電鍍面盤的黃金Airflow腕表，別緻的表殼線條，從側邊欣賞更能領略。圖／江詩丹頓提供
1940年代，具備小秒針與電鍍面盤的黃金Airflow腕表，別緻的表殼線條，從側邊欣賞更能領略。圖／江詩丹頓提供
黃白雙色金袖扣表（1985年）。圖／江詩丹頓提供
黃白雙色金袖扣表（1985年）。圖／江詩丹頓提供
具備黃金鍊帶的黃金花式方形表款（1970）年。圖／江詩丹頓提供
具備黃金鍊帶的黃金花式方形表款（1970）年。圖／江詩丹頓提供
透過超薄機芯與幾何設計的加持，讓表款脫胎換骨，添增了收藏賞玩的趣味。圖／江詩丹頓提供
透過超薄機芯與幾何設計的加持，讓表款脫胎換骨，添增了收藏賞玩的趣味。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓「簡約之萃經典時計表展」已於即日起展開，先於江詩丹頓台北信義遠百A13概念店展出，並將於8月移師江詩丹頓台中大遠百專賣店展出。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓「簡約之萃經典時計表展」已於即日起展開，先於江詩丹頓台北信義遠百A13概念店展出，並將於8月移師江詩丹頓台中大遠百專賣店展出。圖／江詩丹頓提供
具特殊中殼與放射紋鍍金面盤的玫瑰金超薄Disco-Volante懷表（1959年）。圖／江詩丹頓提供
具特殊中殼與放射紋鍍金面盤的玫瑰金超薄Disco-Volante懷表（1959年）。圖／江詩丹頓提供
黃金「驚喜」懷表（1954年）。圖／江詩丹頓提供
黃金「驚喜」懷表（1954年）。圖／江詩丹頓提供

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