打火機、飛碟成靈感 江詩丹頓跨世紀時計展 萃煉永恆

越為簡約的輪廓設計，總能展現橫跨世代的經典魅力。高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）正舉辦「簡約之萃經典時計表展（Less'ential）」展現出品牌嚴選自1,600近骨董或近代傑作的精萃，簡約的形式跨越了一個又一個世代，他們共同存在的功能與意義，正在於見證了形式、幾何、設計、工藝之美不隨時光更迭的雋永餘韻。

眾所皆知，加以超薄機芯、細緻手工藝修飾、或特殊風格美學的骨董懷表最受到藏家青睞。本次展出中最具年代感的一款首推1824年問世、具有三針一線、規範式面盤（Regulateur）形式的玫瑰金懷表。由於將小時、分鐘、秒鐘分離，其中小時視窗將為跳時顯示，大形分鐘指針與秒鐘獨立的形式也提高的辨讀時間的便利性，49.5毫米的面盤除具備手工機刻雕花紋理修飾，背面並具有品牌研發的「鑰匙上鍊系統」，頗有古色古香的懷舊玩味。

Chronoscope黃金 / 白金懷錶則以Robert Cart於1920年代後期的專利為基礎，12點鐘方向為日期視窗、並搭配外圈的瑪瑙分鐘三角標。整體不僅具有強烈的裝飾性，面盤中央如光芒般的放射紋理更是賞玩（與古典氣息）之所在；而宛如小型打火機尺寸的黃金「錢包表」，則是江詩丹頓在1954年時與當時法國代理商Verger Frères一同設計、生產，直徑18毫米的尺寸，並以凸圓寶石為鎖扣。雖然是懷表，但展現出手表的獨立、旅行趣味。

宛如刀鋒般斜面中殼的Disco-Volante懷表（1959年），則以寬大、扁平與流線形似飛碟，也正是義大利文Disco-Volante的「飛碟」之意，並使用江詩丹頓經典的1003超薄機芯；而至此之後的1970年代更充滿太空奇想與對形式的解放，無論是一款1970年的黃金花式方形表將手鐲連結於手銬式鍊帶上，同時面盤一角並與米蘭式鏈帶交疊，衝撞出跨時代的前衛性，又或是另一款1978年的黃金「法國之光」不對稱腕表所擁有的梯形輪廓，在在展示出對於形體幾何的大膽實驗。壓軸亮點則有一「顆」黃白雙色金袖扣表最早於1985年的Montres et Bijoux展會中面世。其白色格紋的面盤象徵了理性、秩序，並將與西裝襯衫相呼應。厚度僅1.64毫米因此將輕鬆融入西裝領口內，並使用1003超薄機芯，再次展示江詩丹頓節出的超薄機芯工藝實力。