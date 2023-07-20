迎大暑！全家便利商店限時3天「Fami!ce霜淇淋、特大杯美式咖啡」買1送1　再推「再睡5分鐘、嵜本」獨家冰品

本週日（7月23日）即將迎接一年中最熱的節氣「大暑」，一定要靠冰品、冰飲來拯救自己逃離悶熱！全家便利商店7月21日至7月23日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠，還沒吃過全家便利商店與YouTuber千千個人品牌「水水灶咖」聯手推出的「木瓜牛奶霜淇淋」、「椰椰奶奶霜淇淋」就趁現在。

全家便利商店即日起陸續推出8款全通路獨家冰品，一起來場冰品派對，首推由知名飲料店「再睡5分鐘」人氣飲品午茉綠變身而成的「棉被午茉綠小冰杯」，茉莉清香搭配濃濃綠茶，再加上焦糖脆粒，售價59元，還有由帶有花果香氣的錫蘭紅茶交疊奶蓋再灑上焦糖脆粒的「日安紅濃茶歐蕾小冰杯」，創造濃郁又不甜膩的滋味，售價59元，皆為7月22日起開賣。與嵜本吐司合作推出的「嵜本檸檬柚子聖代」使用乳酪製作的綿密滑順冰淇淋，加上以黃檸檬果汁製成的醬汁，乳酪的醇厚及檸檬的清爽交融，售價69元，7月21日起開賣。還有「井村屋－檸檬可樂冰棒」、「iGLOO棉花糖口味冰淇淋甜筒」、「Lavelee芒果實感雪糕」、「艾可仕縱享覆盆子冰淇淋杯冰」、「艾可仕縱享巧酥冰淇淋杯冰」等獨家冰品，全家便利商店7月26日至9月5日推出任選冰品2件8折、3件75折活動。