快訊

恒大爆炸誰敢救？財務虧損破紀錄 中國房地產陷黑洞

OL廁所小睡五分鐘「竟變失蹤2小時」 醒來發現公司全炸鍋

影／天降橫禍！板橋女等公車 冷氣17樓落下砸頭命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎大暑！全家便利商店限時3天「Fami!ce霜淇淋、特大杯美式咖啡」買1送1　再推「再睡5分鐘、嵜本」獨家冰品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「大暑」來臨，全家便利商店7月21日至7月23日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
「大暑」來臨，全家便利商店7月21日至7月23日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

本週日（7月23日）即將迎接一年中最熱的節氣「大暑」，一定要靠冰品、冰飲來拯救自己逃離悶熱！全家便利商店7月21日至7月23日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠，還沒吃過全家便利商店與YouTuber千千個人品牌「水水灶咖」聯手推出的「木瓜牛奶霜淇淋」、「椰椰奶奶霜淇淋」就趁現在。

全家便利商店即日起陸續推出8款全通路獨家冰品，一起來場冰品派對，首推由知名飲料店「再睡5分鐘」人氣飲品午茉綠變身而成的「棉被午茉綠小冰杯」，茉莉清香搭配濃濃綠茶，再加上焦糖脆粒，售價59元，還有由帶有花果香氣的錫蘭紅茶交疊奶蓋再灑上焦糖脆粒的「日安紅濃茶歐蕾小冰杯」，創造濃郁又不甜膩的滋味，售價59元，皆為7月22日起開賣。與嵜本吐司合作推出的「嵜本檸檬柚子聖代」使用乳酪製作的綿密滑順冰淇淋，加上以黃檸檬果汁製成的醬汁，乳酪的醇厚及檸檬的清爽交融，售價69元，7月21日起開賣。還有「井村屋－檸檬可樂冰棒」、「iGLOO棉花糖口味冰淇淋甜筒」、「Lavelee芒果實感雪糕」、「艾可仕縱享覆盆子冰淇淋杯冰」、「艾可仕縱享巧酥冰淇淋杯冰」等獨家冰品，全家便利商店7月26日至9月5日推出任選冰品2件8折、3件75折活動。

此外，全家便利商店周末「康康五」7月21日至7月23日推出5款商品同品項買1送1，包含Let’s Café特大杯美式咖啡（冰熱不限）、私品茶特大杯「冰鮮橙氣泡青茶」、FMC四季春青茶、PowerBOMB爆能能量飲料、有著濃郁巧克力及奶香味的「阿奇儂X鮮乳坊－生巧克力戀乳雪糕」等。

「大暑」來臨，全家便利商店7月21日至7月23日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
「大暑」來臨，全家便利商店7月21日至7月23日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月22日起推出「再睡5分鐘」人氣飲品午茉綠變身而成的「棉被午茉綠小冰杯」，還有由帶有花果香氣的錫蘭紅茶交疊奶蓋再灑上焦糖脆粒的「日安紅濃茶歐蕾小冰杯」，售價皆為59元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月22日起推出「再睡5分鐘」人氣飲品午茉綠變身而成的「棉被午茉綠小冰杯」，還有由帶有花果香氣的錫蘭紅茶交疊奶蓋再灑上焦糖脆粒的「日安紅濃茶歐蕾小冰杯」，售價皆為59元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月21日起開賣「井村屋－檸檬可樂冰棒」，售價65元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月21日起開賣「井村屋－檸檬可樂冰棒」，售價65元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月21日起開賣與嵜本吐司合作推出的「嵜本檸檬柚子聖代」，使用白雪般的乳酪製作的綿密滑順冰淇淋，加上以黃檸檬果汁製成的醬汁，售價69元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月21日起開賣與嵜本吐司合作推出的「嵜本檸檬柚子聖代」，使用白雪般的乳酪製作的綿密滑順冰淇淋，加上以黃檸檬果汁製成的醬汁，售價69元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店周末「康康五」7月21日至7月23日推出Let’s Café特大杯美式咖啡（冰熱不限）買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店周末「康康五」7月21日至7月23日推出Let’s Café特大杯美式咖啡（冰熱不限）買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店私品茶「鮮橙氣泡青茶」以金萱青茶為基底，添加台灣天然柳丁原汁及果肉，製成整顆新鮮的「鮮橙青茶磚」，完整還原手搖店口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店私品茶「鮮橙氣泡青茶」以金萱青茶為基底，添加台灣天然柳丁原汁及果肉，製成整顆新鮮的「鮮橙青茶磚」，完整還原手搖店口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「iGLOO棉花糖口味冰淇淋甜筒」，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「iGLOO棉花糖口味冰淇淋甜筒」，售價39元。圖／全家便利商店提供
全通路獨家！「再睡5分鐘」飲料、嵜本吐司變身冰品只有全家便利商店買得到。圖／全家便利商店提供
全通路獨家！「再睡5分鐘」飲料、嵜本吐司變身冰品只有全家便利商店買得到。圖／全家便利商店提供
全家便利商店周末「康康五」7月21日至7月23日推出私品茶特大杯「冰鮮橙氣泡青茶」買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店周末「康康五」7月21日至7月23日推出私品茶特大杯「冰鮮橙氣泡青茶」買1送1。圖／全家便利商店提供

冰品 便利商店 冰淇淋

延伸閱讀

屏縣稽查67家冰品業者與飲料店 2件不符規定複驗已改善

momo購物網「繽紛盛夏0°C」500款人氣冰品5折起！「哈根達斯、杜老爺、義美、明治、小美」大集合

北市12件冰品抽驗不符規定 GODIVA、進發家等店家上榜

716國際冰淇淋日！一圖看懂常見超商冰品熱量、脂肪及含糖量

相關新聞

迎大暑！全家便利商店限時3天「Fami!ce霜淇淋、特大杯美式咖啡」買1送1　再推「再睡5分鐘、嵜本」獨家冰品

本週日（7月23日）即將迎接一年中最熱的節氣「大暑」，一定要靠冰品、冰飲來拯救自己逃離悶熱！全家便利商店7月21日至7月...

一看就想買！LE CREUSET浪漫柔粉紫登場　下廚變得浪漫

在家做料理，不管是自己吃、或是給家人朋友吃，不要只是弄得油煙四溢，反而料理也是一件優雅與浪漫的事情。從鍋具、餐具開始，就...

「木曜4」宣布停播首露面！坤達驚喜同台牛奶 親吐8字未來動向與心情

網路人氣節目「木曜4超玩」近日幕後團隊紛紛離職，經營者日前還在官方臉書發文道歉，要暫停YouTube 直播，引起熱烈討論。而身為班底主持的坤達等人之後動向亦備受關注。

7/22葫蘆墩公園免費體驗SUP 750名額上午8點開搶

免費SUP立槳體驗來了！本周六(22日)台中市豐原區葫蘆墩公園第五區舉辦「2023水岸花都SUP音樂漫划行」，上午8點開...

簡天才攜手日本甜點大師小山進 限量打造費南雪禮盒

法餐南霸天簡天才與日本國寶級甜點大師小山進跨國攜手，限量打造LA ONE「小山進費南雪」禮盒，即日起到7月31日在高雄漢...

小三通重啟！金廈樂逍遙立榮假期3天2夜 機加酒8,167起

受到疫情影響暫緩3年的小三通，已於3月25日開放台灣旅客與陸籍配偶能自由往來中轉；因應漸增的金廈旅運需求，立榮假期推出「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦