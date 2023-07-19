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華航正式插旗捷克布拉格 歐洲黃金六大航點全面直飛

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航布拉格飛往台北航線首航，布拉格機場公司理事長波斯（右二）、華航總經理高星潢（右三）、捷克參議院議長韋德齊（右四）、布拉格副市長賀吉普（中）、捷克參議院副議長伊里（左二）、華航公關室處長魯淑慧（左三）、華航布拉格分公司總經理陳麗蘭（左四）、駐捷克台北經濟文化辦事處代表柯良叡（左五）等貴賓到場慶賀剪綵。圖／華航提供
華航布拉格飛往台北航線首航，布拉格機場公司理事長波斯（右二）、華航總經理高星潢（右三）、捷克參議院議長韋德齊（右四）、布拉格副市長賀吉普（中）、捷克參議院副議長伊里（左二）、華航公關室處長魯淑慧（左三）、華航布拉格分公司總經理陳麗蘭（左四）、駐捷克台北經濟文化辦事處代表柯良叡（左五）等貴賓到場慶賀剪綵。圖／華航提供

華航空正式開闢台北－布拉格航線，首航班機於台灣時間18日深夜11點31分由桃機起飛，布拉格當地時間19日清晨6點56分抵達布拉格機場，直飛航班約13.5小時，為旅客省下4至5小時的轉機時間。布拉格機場今天（19日）特別舉辦慶祝儀式，以傳統灑水儀式喜迎 CI-67航班的抵達，同時見證布拉格－台北CI-68航班首航。

華航總經理高星潢搭乘首班台北出發CI-67航班，於今天（19日）飛抵布拉格慶祝首航。高星潢表示，華航是唯一提供台捷兩地直飛服務的航空公司，開闢布拉格航線可促進雙方商務經貿往來及旅遊發展更加密切；也看好日本、韓國及越南等轉機市場，可望吸引亞洲旅客經台灣中轉往返捷克，強化轉運樞紐核心。

華航指出，台北-布拉格航線以新世代A350客機執飛，首航來回程306席皆全部滿載。華航端出五星級餐飲服務，台北出發提供台灣唯一米其林三星頤宮料理及知名手搖品牌五桐號飲品及甜點。

布拉格出發則精選當地空廚推薦在地與特色風味食材，豪華商務艙主菜提供蠔燒豬柳佐藜麥飯、碳烤牛菲力佐黑皮諾紅酒醬、蒔蘿香煎鱸魚排佐燉洋芋等選擇，搭配具有300年歷史且為捷克總統生日宴會專用的蜂蜜蛋糕；豪華經濟艙主菜則享用紅咖哩雞佐米飯或捷克燉牛肉佐馬鈴薯泥；經濟艙主菜為蠔油雞丁佐米飯或香烤豬肉佐馬鈴薯餃，並搭配捷克卡羅維瓦利溫泉餅，讓旅客能在機上品嘗到各式捷克特色料理。

華航表示，為提供旅客優質服務，長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙提供旅客The North Face旅行包，兩款材質皆以環保概念出發，實用及機能性深獲旅客好評。為歡慶布拉格開航，華航特別為旅客準備超豐富開航驚喜禮包，包含紀念帆布包、A350布拉格開航限定款飛機模型、紀念飄帶、牛仔摺疊旅行袋及華航 2023年經典筆記本等好禮，為搭乘首航旅客留下美好回憶。

台北－布拉格航線每周兩個班次，提供台捷兩地便利的空中服務，此航線同時也能吸引鄰近城市德國紐倫堡（Nuremberg）及德勒斯登（Dresden）等旅運需求；同時搭配台北-維也納航線每周飛航四至五個班次，獨家提供維也納、布拉格雙點進出的便捷選擇，最多將達每日一班，方便旅客彈性安排奧地利及捷克等周邊行程。

華航積極擴大歐洲營運版圖，歐洲黃金六大航點全面直飛，包括荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、英國倫敦、義大利羅馬及捷克布拉格，歐洲航網佈局完整，為台灣直飛歐洲航點最多、班次最密集的航空公司。

此外，華航也跟荷蘭皇家航空（KLM）、法國航空（Air France）、西班牙歐洲航空（Air Europa）、捷克航空（Czech Airlines）及義大利航空（ITA）等多家聯航合作，以聯營航班方式由華航自營航點銜接英國、法國、義大利及西班牙等境內多達16個目的地；亦與德國鐵路進行共用班號，延遠至德國境內13個城市，透過穩健聯航及複合運輸夥伴合作，航網觸角涵蓋全歐洲。

中華航空開闢台北－布拉格航線，首航班機CI-67於布拉格當地時間19日清晨抵達，布拉格機場以水門禮喜迎首航班機抵達。圖／華航提供
中華航空開闢台北－布拉格航線，首航班機CI-67於布拉格當地時間19日清晨抵達，布拉格機場以水門禮喜迎首航班機抵達。圖／華航提供

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