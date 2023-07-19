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連13天「新品買1送1」！台中「DAN DAN蛋塔」插旗林口
繼推出「魷魚遊戲○△□造型組合蛋塔」、「太妃流心玫瑰可樂果蛋塔」之後，台中蛋塔店「DAN DAN 蛋塔專門店」今夏再推出新口味「花生巧克力熔岩蛋塔」。為慶祝新品上市，即日起至7月31日期間，還可享「新品買1送1」的限量優惠。
「DAN DAN蛋塔專門店」首間門市位於台中老虎城內，主打多樣化口味的特色蛋塔，包括有特濃千層蛋塔、香芋黃金流沙、比利時巧克力、法式青檸雲朵等12種口味。此次新推出的「花生巧克力熔岩蛋塔」以福源花生醬為基底，並注入77%巧克力熔岩，外面再裹上一層原味布蕾後用千層塔皮包裹，擁有豐富的口感與濃郁滋味，每顆65元，僅限老虎城門市販售。
為慶祝新品登場，即日起至7月31日期間，「生巧克力熔岩蛋塔」享買1送1優惠，每天下午17:00於老虎城門市開始販售，每日限量30組。另外DAN DAN蛋塔專門店也於北台灣新開設「林口門市」，店址鄰近林口長庚醫院，方便北台灣的民眾品嚐。
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