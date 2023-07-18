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蟹腳、蟹膏配牛排！犇「松葉蟹＋A5和牛套餐」只賣1週

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
活體松葉蟹板前燒。記者陳睿中／攝影
活體松葉蟹板前燒。記者陳睿中／攝影

老字號的鐵板燒餐廳「犇」，今夏以期間限定的方式，推出「極上．美食快閃週」，藉由每個月一次的快閃活動，限時推出特色組合料理。7月25日至7月30日期間率先登場的「北海道松葉蟹 雙饗‧おまかせ鐵板燒」套餐，就能一次擁有北海道松葉蟹、日本A5和牛、蒲燒鰻等多種特色餐點，帶來海陸雙重饗宴。

此次的「北海道松葉蟹 雙饗‧おまかせ鐵板燒」採10道式設計，集結多款獨創特色料理。其中「活體松葉蟹板前燒」，將取用北海道活體松葉蟹蟹腳部位，以日本昆布、金桔包裹後用鐵板清蒸處理，能夠品嚐到蟹腳最原始的鮮甜滋味與彈性，還能搭配鼎泰豐特製米醋，勾出肉質的清爽可口。

松葉蟹蟹身部位，犇則以日本傳統的「甲羅燒」為靈感，設計成「活體松葉蟹甲羅燒」。將蟹肉、蟹膏鑲嵌在蟹斗內，並以竹籠清蒸處理。除了保留蟹肉本身的口感與風味，搭配蟹膏更能享受濃郁的海洋氣息。至於「蒲燒鰻魚天婦羅」則將海自慢的蒲燒鰻裹上輕薄麵衣後以太白胡麻油油炸，具有外輕酥內軟嫩的口感。

除此之外，套餐中也延續犇的經典私房料理，提供有「極上日本和牛肋眼A5 燉牛大骨肉汁」、「秘製醬燒海膽蒜香炒飯」、「Black Opal 厚切和牛牛舌」等餐點，每套售價5,000元。

Black Opal厚切和牛牛舌。圖／犇提供
Black Opal厚切和牛牛舌。圖／犇提供
搭配上鼎泰豐特製米醋，更能帶出松葉蟹的清爽可口。記者陳睿中／攝影
搭配上鼎泰豐特製米醋，更能帶出松葉蟹的清爽可口。記者陳睿中／攝影
秘製醬燒海膽蒜香炒飯。記者陳睿中／攝影
秘製醬燒海膽蒜香炒飯。記者陳睿中／攝影
能同時享有蟹肉、蟹膏的「活體松葉蟹甲羅燒」。記者陳睿中／攝影
能同時享有蟹肉、蟹膏的「活體松葉蟹甲羅燒」。記者陳睿中／攝影
「北海道松葉蟹 雙饗‧おまかせ鐵板燒」套餐，集結北海道松葉蟹、日本A5和牛、蒲燒鰻等多種特色食材。記者陳睿中／攝影
「北海道松葉蟹 雙饗‧おまかせ鐵板燒」套餐，集結北海道松葉蟹、日本A5和牛、蒲燒鰻等多種特色食材。記者陳睿中／攝影
極上日本和牛肋眼A5 燉牛大骨肉汁。記者陳睿中／攝影
極上日本和牛肋眼A5 燉牛大骨肉汁。記者陳睿中／攝影

日本和牛 北海道 快閃

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