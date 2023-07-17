老協珍×蜷尾家「美顏飲 蔓越莓Plus霜淇淋」消暑開賣
80年歷史的「老協珍」今夏跨界合作台南「蜷尾家」，攜手推出「老協珍美顏飲×蜷尾家夏季限定企劃」，將「日本專利膠原蛋白胜肽」搭配蔓越莓冰淇淋，設計出「美顏飲 蔓越莓Plus霜淇淋」，帶來獨特的消暑滋味。除了在台南正興店販售外，8月起還將登陸台北，讓北台灣的粉絲也能吃得到。
老協珍美顏飲自2020年上市至今，標榜以使用天然植物多酚與維生素C，還有使用「日本專利膠原蛋白PO·OG」5000mg，比一般膠原蛋白分子更微小，更容易被吸收。老協珍於2022年再推出「美顏飲 蔓越莓Plus」，加入天然蔓越莓(含A型前花青素)，強化私密防護力還能補充膠原蛋白。
本次老協珍與蜷尾家攜手推出的「美顏飲 蔓越莓Plus霜淇淋」即是以酸甜的蔓越莓為基底，並加入「日本專利膠原蛋白胜肽」，還使用厚實酥脆的「美」造型餅乾，帶來清爽的消暑享受。「美顏飲 蔓越莓Plus霜淇淋」自即日起至10月15日於台南蜷尾家正興店販售，8月1日至8月15日在台北誠品生活南西1F戶外廣場販售；8月16日至8月22日則在老協珍台北錦州門市販售。
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