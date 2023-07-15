從墨鏡到包款...嚴選度假風6小物 放飛自我即刻出發！

度假需要什麼？除非出國需要護照，錢包、鑰匙、手機帶出門已經足夠。但度假同樣需要配備，無論是太陽眼鏡、遮陽帽、收納的包款、穿戴的鞋履，讓生活更為便利、也讓全身造型更為有型有款。

大尺寸的太陽眼鏡像是GUCCI的oversize膠框，除了抵抗強烈日照對眼睛的侵蝕，也能臉的比例變小，意外帶來「小顏」效果，Balenciaga的米色BB monogram棒球帽除了具備品牌的BB滿版視覺，另有白色Gaffer領班帽，同樣能抵抗陽光的日曬，讓臉上不易被曬黑。

走在沙灘、戶外，除了傳統的休閒鞋、拖鞋，不妨也試試Balmain的B-IT穆勒鞋，鞋款流線的輪廓是從海上的小型快艇得到靈感，穿上它，仿佛就要到海邊走走，清涼一下。而提到海邊戲水、甚至浮潛，當然需要一只精準的防水表像是歐米茄（OMEGA）的海馬潛水300米防水，提醒你飽覽海平面下生物百態後，記得氧氣瓶內的時間、提前回到海面。