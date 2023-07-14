收納桶居然10元有找！IKEA絕版品出清最後下殺2折起
吸引許多人搶購的IKEA絕版品出清，即日起只到7月19日止，最後加碼超強100元有找的各種居家小物，其中最瘋狂的藍色SUNNERSTA收納筒／盒，原價19元，特價只要9元，根本是可以無痛入手，該款收納筒可以收納各種廚房用品，也可以當成筆筒，簡單就是好看。
IKEA也推薦多款100元有找的各式商品，SOMMARLÅNKE Led裝飾桌燈可以放在戶外使用，包括露營或是陽台都可以增添溫和的照明，原價99元，特價49元；若是會帶便當的上班族，可以入手條紋設計的FLADDRIG便當袋，也可以當成簡單的購物袋，原價39元，特價15元。
夏日準備在家裡開趴嗎？SOMMARFLOX玻璃杯4件裝，原價249元，特價89元，採用輕透的玻璃材質，搭配清新的疊石與花卉圖案，充滿繽紛感。
其他各種收納或包款，如SKÖRDA配件包原價69元，特價29元，可以收納化妝品、充電線或髮夾等隨身物品；藍白色SKYNKE購物袋特價15元；KUGGIS收納盒更是下殺最深折扣，原價399元，特價99元，適合收納衣物、玩具、視聽設備等體積較大的物品。
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