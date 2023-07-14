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影／夏季旅展登場 搶攻秋冬賞楓賞雪商機

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，計有全台29個縣市政府等公部門、近200家廠商、50個攤位，吸引許多民眾到場搶優惠。記者余承翰／攝影
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，計有全台29個縣市政府等公部門、近200家廠商、50個攤位，吸引許多民眾到場搶優惠。記者余承翰／攝影

2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，計有全台29個縣市政府等公部門、近200家廠商、50個攤位，多家旅行社主打秋天賞楓與冬季賞雪商機，並清倉暑假最後機票，推出各種優惠搶客。

易飛網推出「12期0利率」、「雙人折千/雙人折萬」、天天抽機票大促銷，日韓賞楓行程，最高第二人優惠4,000元，加碼送小費。德捷秋遊，第二人現折10,000元。

旅天下旅行社祭出三大優惠，包含日韓旅遊萬元有找，早鳥預購最高現折3千，市場獨家「花卷、函館包機」直飛日本賞楓名所。

MSC地中海榮耀號則將於2024年1~3月基隆港出發，展開頂級沖繩假期5日/6日。夏季旅展期間推出雙重優惠，第一重「早鳥優惠減6,000/房再送成交禮」；第二重「拍照分享拿好禮」，可獲限量「MSC x Relove聯名粉餅盒」。行程由東南、信安、巨大、喜鴻、行家、雄獅6家旅行社共同銷售。

2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，台北市長蔣萬安到場為展覽開幕致詞。記者余承翰／攝影
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，台北市長蔣萬安到場為展覽開幕致詞。記者余承翰／攝影
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，計有全台29個縣市政府等公部門、近200家廠商、50個攤位，吸引許多民眾到場搶優惠。記者余承翰／攝影
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，計有全台29個縣市政府等公部門、近200家廠商、50個攤位，吸引許多民眾到場搶優惠。記者余承翰／攝影
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，易遊網主打日、韓與歐洲賞楓商機，吸引民眾目光。記者余承翰／攝影
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，易遊網主打日、韓與歐洲賞楓商機，吸引民眾目光。記者余承翰／攝影
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，計有全台29個縣市政府等公部門、近200家廠商、50個攤位，吸引許多民眾到場搶優惠。記者余承翰／攝影
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，計有全台29個縣市政府等公部門、近200家廠商、50個攤位，吸引許多民眾到場搶優惠。記者余承翰／攝影
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，台北市長蔣萬安（右四）出席開幕儀式。記者余承翰／攝影
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，台北市長蔣萬安（右四）出席開幕儀式。記者余承翰／攝影
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，計有全台29個縣市政府等公部門、近200家廠商、50個攤位，吸引許多民眾到場搶優惠。記者余承翰／攝影
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，計有全台29個縣市政府等公部門、近200家廠商、50個攤位，吸引許多民眾到場搶優惠。記者余承翰／攝影
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，雄獅旅天下除了搶攻日本賞楓商機外，也力推明年暑假的挪威奮進號郵輪旅遊優惠。記者余承翰／攝影
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，雄獅旅天下除了搶攻日本賞楓商機外，也力推明年暑假的挪威奮進號郵輪旅遊優惠。記者余承翰／攝影

旅行社 賞楓 機票

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