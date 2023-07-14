影／夏季旅展登場 搶攻秋冬賞楓賞雪商機

2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，計有全台29個縣市政府等公部門、近200家廠商、50個攤位，多家旅行社主打秋天賞楓與冬季賞雪商機，並清倉暑假最後機票，推出各種優惠搶客。

易飛網推出「12期0利率」、「雙人折千/雙人折萬」、天天抽機票大促銷，日韓賞楓行程，最高第二人優惠4,000元，加碼送小費。德捷秋遊，第二人現折10,000元。

旅天下旅行社祭出三大優惠，包含日韓旅遊萬元有找，早鳥預購最高現折3千，市場獨家「花卷、函館包機」直飛日本賞楓名所。