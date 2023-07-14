聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／夏季旅展登場 搶攻秋冬賞楓賞雪商機
2023台北國際旅展今天起在世貿一館登場，計有全台29個縣市政府等公部門、近200家廠商、50個攤位，多家旅行社主打秋天賞楓與冬季賞雪商機，並清倉暑假最後機票，推出各種優惠搶客。
易飛網推出「12期0利率」、「雙人折千/雙人折萬」、天天抽機票大促銷，日韓賞楓行程，最高第二人優惠4,000元，加碼送小費。德捷秋遊，第二人現折10,000元。
旅天下旅行社祭出三大優惠，包含日韓旅遊萬元有找，早鳥預購最高現折3千，市場獨家「花卷、函館包機」直飛日本賞楓名所。
MSC地中海榮耀號則將於2024年1~3月基隆港出發，展開頂級沖繩假期5日/6日。夏季旅展期間推出雙重優惠，第一重「早鳥優惠減6,000/房再送成交禮」；第二重「拍照分享拿好禮」，可獲限量「MSC x Relove聯名粉餅盒」。行程由東南、信安、巨大、喜鴻、行家、雄獅6家旅行社共同銷售。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言