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新麵到！台日百年品牌推手延素麵、老媽拌麵「反香菜」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
老媽拌麵以台灣經典巷口麵店發想，推出兩款有料拌麵「麻婆皮蛋肉醬麵」與「黃金鵝油炸醬麵」。圖／老媽拌麵提供
老媽拌麵以台灣經典巷口麵店發想，推出兩款有料拌麵「麻婆皮蛋肉醬麵」與「黃金鵝油炸醬麵」。圖／老媽拌麵提供

愈來愈多乾麵品牌登場，度小月與揖保乃糸兩大百年品牌攜手合作，推出聯名限定款日本原裝「手延素麵」，這是日本人夏季消暑的最愛料理；老媽拌麵也終結香菜正反大戰，新推「不加香菜只加干貝」的干貝蚵仔風味麵線。

台灣百年品牌度小月與日本第一手延素麵品牌揖保乃糸合作，將日本夏季最重要的食材之一「手延素麵」引進台灣，特別推出度小月揖保乃糸聯名限定款上級品手延素麵，只需2分鐘烹煮麵條、沖洗冷水、沾麵味露輕鬆三步驟，在家就能品嘗專屬日本夏季清涼的美味。

業者表示，揖保乃糸手延素麵全系列除上級品外，還包含限定匠人才能製作的最高等級「特級品」(黑色帶)、採用北海道小麥限定的「麥香麵」(紫色帶)、日本中華麵(紅黃色帶)，以及為夏季素麵特別調製的最佳搭配「揖保乃系麵味露」。

坊間掀起的「香菜」論戰未停，拌麵品牌「老媽拌麵」為造福反香菜派，推出「只加干貝不加香菜」的全新產品「干貝蚵仔風味麵線」，在品嘗台灣小吃的同時，不再為老闆不小心加入的香菜所苦。選用以關廟麵工法製成的麵線餅，滑嫩不軟爛，搭配蚵仔風味鮮濃湯頭及一整顆肥美帆立貝，同時貼心提供業界首創新包裝「易拉開蓋」，1開2倒3沖泡，古早味麵線4分鐘快速沖泡開吃。

度小月與揖保乃糸推出的聯名限定款。圖／度小月提供
度小月與揖保乃糸推出的聯名限定款。圖／度小月提供
老媽拌麵「干貝蚵仔風味麵線」強調只加干貝不加香菜。圖／老媽拌麵提供
老媽拌麵「干貝蚵仔風味麵線」強調只加干貝不加香菜。圖／老媽拌麵提供

日本 香菜 品牌

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