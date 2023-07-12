新麵到！台日百年品牌推手延素麵、老媽拌麵「反香菜」

愈來愈多乾麵品牌登場，度小月與揖保乃糸兩大百年品牌攜手合作，推出聯名限定款日本原裝「手延素麵」，這是日本人夏季消暑的最愛料理；老媽拌麵也終結香菜正反大戰，新推「不加香菜只加干貝」的干貝蚵仔風味麵線。

台灣百年品牌度小月與日本第一手延素麵品牌揖保乃糸合作，將日本夏季最重要的食材之一「手延素麵」引進台灣，特別推出度小月揖保乃糸聯名限定款上級品手延素麵，只需2分鐘烹煮麵條、沖洗冷水、沾麵味露輕鬆三步驟，在家就能品嘗專屬日本夏季清涼的美味。

業者表示，揖保乃糸手延素麵全系列除上級品外，還包含限定匠人才能製作的最高等級「特級品」(黑色帶)、採用北海道小麥限定的「麥香麵」(紫色帶)、日本中華麵(紅黃色帶)，以及為夏季素麵特別調製的最佳搭配「揖保乃系麵味露」。