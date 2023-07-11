老先覺青醬鍋送小菜！星球工坊、老媽拌麵新零嘴登場

為了滿足消費者求新求變的心，許多餐飲、食品品牌在暑期推出特色新品。「老先覺」新推出「義式青醬鍋」，並享點鍋送小菜的限時優惠。針對居家零食、餐點，「老媽拌麵」則推出「干貝蚵仔風味麵線」、「麻婆皮蛋肉醬麵」與「黃金鵝油炸醬麵」等新品；至於「星球工坊」則是新推出「香濃起司米薯條」，帶來酥脆鹹香的風味。

隨著夏日到來，連鎖平價鍋物「老先覺」自7月12日起推出新品「義式青醬鍋」，以「莫札特第13號小夜曲」的輕快旋律作為發想，使用牛奶湯底搭配特調羅勒青醬，帶出清新香甜的滋味，同時也增添民眾的新選擇。為慶祝新品上市，7月12日至7月25日期間，凡於一代店、二代店點購義式青醬鍋，及贈送25元小菜1份；同時段於Mini店購買任一鍋品，並加購大肉盤或分享盤，即贈送人氣冠軍小菜1份。

以爆米花為明星商品的「Magi Planet星球工坊」，繼推出雙色地瓜米薯條後，近期新推出「香濃起司米薯條」，使用雲林二崙純正濁水米為原料，搭配上紐西蘭切達起司粉，呈現出濃郁的香氣與酥脆的口感，每包160元。