MIKIMOTO歡慶130週年 SOGO忠孝全新開幕期間限定送好禮

慶祝世界第一顆養殖珍珠成功130週年，MIKIMOTO日前正式發布《LOVEPEARLS》特製網頁，包括品牌大使迪麗熱巴等眾多名人皆於網站上向MIKIMOTO表達對珍珠的深刻情感。如今，同樣以《LOVE PEARLS》為主題展覽的戶外裝置，日本海外第一站即在台北遠東SOGO忠孝館一樓廣場登場！活動特別選擇在珍珠的誕生日7月11日展開至7月18日止，期間凡至裝置加入品牌LINE官方帳號依照指示操作，即可參加抽獎，有機會獲得品牌限量精美贈品。

《LOVE PEARLS》戶外裝置以充滿童趣的概念鏡射出無限的珍珠世界，展現品牌對珍珠的無限熱愛，以及傳遞每一個人都看見自己如珍珠般獨一無二的獨有風格。而MIKIMOTO也於此際正式進駐忠孝商圈，於台北遠東SOGO忠孝館四樓開設全新專櫃，全新概念店展現品牌的雅緻品味，LOGO主牆面以波光粼粼海面的海浪線條傾訴對於海洋的愛，光脈在波浪線條中閃爍著，展現出靈動起伏、堆疊生動的美感，設計富有層次，也真實呈現孕育珍珠的優美意境與和諧典雅氛圍。 M Code Liberté系列黑珍珠項鍊，純銀鍍銠鍊結搭配黑珍珠，37萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO雙環鑽石珍珠耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.20克拉，搭配日本Akoya珍珠，73,000元。圖／MIKIMOTO提供 Mikimoto M Collection珍珠戒指，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，96,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO於台北遠東SOGO忠孝館四樓全新開幕。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO《LOVE PEARLS》主題展覽戶外裝置。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO珍珠鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.10克拉，搭配日本Akoya珍珠，50,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO《LOVE PEARLS》主題展覽戶外裝置。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO珍珠鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石總重各約0.07克拉，搭配日本Akoya珍珠，63,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO《LOVE PEARLS》主題展覽戶外裝置。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO《LOVE PEARLS》主題展覽戶外裝置。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO《LOVE PEARLS》主題展覽戶外裝置。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO《LOVE PEARLS》主題展覽戶外裝置。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO台北遠東SOGO忠孝店品牌LOGO主牆面，以波浪的線條傾訴對於海洋的愛。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO於台北遠東SOGO忠孝館四樓全新開幕。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO於台北遠東SOGO忠孝館四樓全新開幕。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO於台北遠東SOGO忠孝館四樓全新開幕。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO《LOVE PEARLS》主題展覽戶外裝置。圖／MIKIMOTO提供 Mikimoto M Collection珍珠耳骨夾，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，26,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO《LOVE PEARLS》主題展覽戶外裝置。圖／MIKIMOTO提供 M Code Liberté系列黑珍珠項鍊，純銀鍍銠鍊結搭配黑珍珠，37萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供