MIKIMOTO歡慶130週年 SOGO忠孝全新開幕期間限定送好禮
慶祝世界第一顆養殖珍珠成功130週年，MIKIMOTO日前正式發布《LOVEPEARLS》特製網頁，包括品牌大使迪麗熱巴等眾多名人皆於網站上向MIKIMOTO表達對珍珠的深刻情感。如今，同樣以《LOVE PEARLS》為主題展覽的戶外裝置，日本海外第一站即在台北遠東SOGO忠孝館一樓廣場登場！活動特別選擇在珍珠的誕生日7月11日展開至7月18日止，期間凡至裝置加入品牌LINE官方帳號依照指示操作，即可參加抽獎，有機會獲得品牌限量精美贈品。
《LOVE PEARLS》戶外裝置以充滿童趣的概念鏡射出無限的珍珠世界，展現品牌對珍珠的無限熱愛，以及傳遞每一個人都看見自己如珍珠般獨一無二的獨有風格。而MIKIMOTO也於此際正式進駐忠孝商圈，於台北遠東SOGO忠孝館四樓開設全新專櫃，全新概念店展現品牌的雅緻品味，LOGO主牆面以波光粼粼海面的海浪線條傾訴對於海洋的愛，光脈在波浪線條中閃爍著，展現出靈動起伏、堆疊生動的美感，設計富有層次，也真實呈現孕育珍珠的優美意境與和諧典雅氛圍。
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