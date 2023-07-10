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大金30感謝有您 7月底前買大金空調 連環抽TOYOTA暢銷車
和泰興業慶祝總代理日本大金DAIKIN空調30周年，舉辦「大金30感謝有您」多重感恩回饋活動，7月底前購買大金家用空調，就有機會抽中連續2年國內最暢銷車款TOYOTA COROLLA CROSS 1.8L汽油安心車款（市價80.5萬）。活動進入最後倒數階段，想為家中添購節能舒適新空調的民眾可得把握機會，享現金回饋再抽汽車大獎，活動可累積連續抽獎，越早購買抽獎機會越多。
10日由和泰大金總經理林鴻志親自頒獎給目前已抽出的2位幸運得主，第一位是來自台中的陳先生、第二位則是台北的林小姐。2位得主親自到現場領獎都非常的開心，直呼自己太幸運！林先生更帶著全家人一同前往領獎，並歡喜坐上新車合照。
大金30感謝有您多重感恩回饋持續進行中，即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調一對一到一對四全系列機型，可享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7,000元，還可以申請政府節能補助每組3,000元，貨物稅退稅每組2,000元，等於最高可省12,000元。台灣的夏季潮濕悶熱，近期更是高溫頻破紀錄，日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，包括橫綱V系列、橫綱S系列、大關U系列皆可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度調節1～2度，節能12%。夏季電價開跑，快為家中換上舒適省電新空調。
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