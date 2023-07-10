大金30感謝有您 7月底前買大金空調 連環抽TOYOTA暢銷車

和泰興業慶祝總代理日本大金DAIKIN空調30周年，舉辦「大金30感謝有您」多重感恩回饋活動，7月底前購買大金家用空調，就有機會抽中連續2年國內最暢銷車款TOYOTA COROLLA CROSS 1.8L汽油安心車款（市價80.5萬）。活動進入最後倒數階段，想為家中添購節能舒適新空調的民眾可得把握機會，享現金回饋再抽汽車大獎，活動可累積連續抽獎，越早購買抽獎機會越多。

10日由和泰大金總經理林鴻志親自頒獎給目前已抽出的2位幸運得主，第一位是來自台中的陳先生、第二位則是台北的林小姐。2位得主親自到現場領獎都非常的開心，直呼自己太幸運！林先生更帶著全家人一同前往領獎，並歡喜坐上新車合照。