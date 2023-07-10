美式冰淇淋「連7天買1送1」！百吉棒棒冰+10元多1件
夏日炎熱的天氣，總讓人好想吃冰消暑！連鎖冰淇淋「COLD STONE（酷聖石）」自即日起連續7天推出「冰淇淋買1送1」的優惠，讓民眾感受清涼。另外「百吉」則是新推出3款全新口味冰品，7月25日前，還可享「棒棒冰加10元多1件」的限時優惠。
COLD STONE（酷聖石）自即日起至7月16日期間，推出連續7天「冰淇淋買1送1」的限時優惠，凡點購2杯中杯以上冰淇淋，其中1杯由酷聖石免費招待（不含脆餅／桶裝；價低者為贈送品項）另外隨著父親節將至，COLD STONE也新推出「熊大兔兔露營趣」冰淇淋蛋糕，以LINE FRIENDS好友為主題，並以極濃巧克力冰淇淋、咖啡冰淇淋搭配上棉花糖、巧克力海綿蛋糕與餅乾，6吋1,680元。8月8日前，可享全品項冰淇淋蛋糕9折優惠。
國民冰品「百吉」今年推出3款全新冰品，包括「翡翠檸檬茶冰棒」、「雪梨茶冰棒」、「彈珠汽水棒棒冰」，各有不同特色。為慶祝新品上市，自即日起至7月25日期間於全家便利商店購買百吉棒棒冰，還可享「加10元多1件」的限時優惠。另外百吉近期也與李多慧合作推出線上影片，目前點閱已經超越百萬。留言參加活動，觀看數突破200萬時，也將再抽出「韓國雙人機票」。
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