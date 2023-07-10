快訊

李玟老公想找律師「推翻遺囑爭遺產」 二姊Nancy回應了

本周「血型+生肖」財運最旺TOP5！O型這生肖「荷包大進帳」

他肌肉疼痛竟差點要洗腎！醫師曝3大警訊 當心是橫紋肌溶解症

美式冰淇淋「連7天買1送1」！百吉棒棒冰+10元多1件

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
COLD STONE連續7天推出「冰淇淋買1送1」的優惠。圖／COLD STONE提供
COLD STONE連續7天推出「冰淇淋買1送1」的優惠。圖／COLD STONE提供

夏日炎熱的天氣，總讓人好想吃冰消暑！連鎖冰淇淋「COLD STONE（酷聖石）」自即日起連續7天推出「冰淇淋買1送1」的優惠，讓民眾感受清涼。另外「百吉」則是新推出3款全新口味冰品，7月25日前，還可享「棒棒冰加10元多1件」的限時優惠。

COLD STONE（酷聖石）自即日起至7月16日期間，推出連續7天「冰淇淋買1送1」的限時優惠，凡點購2杯中杯以上冰淇淋，其中1杯由酷聖石免費招待（不含脆餅／桶裝；價低者為贈送品項）另外隨著父親節將至，COLD STONE也新推出「熊大兔兔露營趣」冰淇淋蛋糕，以LINE FRIENDS好友為主題，並以極濃巧克力冰淇淋、咖啡冰淇淋搭配上棉花糖、巧克力海綿蛋糕與餅乾，6吋1,680元。8月8日前，可享全品項冰淇淋蛋糕9折優惠。

國民冰品「百吉」今年推出3款全新冰品，包括「翡翠檸檬茶冰棒」、「雪梨茶冰棒」、「彈珠汽水棒棒冰」，各有不同特色。為慶祝新品上市，自即日起至7月25日期間於全家便利商店購買百吉棒棒冰，還可享「加10元多1件」的限時優惠。另外百吉近期也與李多慧合作推出線上影片，目前點閱已經超越百萬。留言參加活動，觀看數突破200萬時，也將再抽出「韓國雙人機票」。

「百吉」推出「棒棒冰加10元多1件」的限時優惠。圖／百吉提供
「百吉」推出「棒棒冰加10元多1件」的限時優惠。圖／百吉提供

冰淇淋 冰品

延伸閱讀

提燈籠到巷子裡吃冰～台南「南埕衖事」全新夜間體驗揭幕 限量甜點、鹹食等旅人品嘗

吃喝一整天！BELLAVITA「盛夏CHILL海海」：美食廣場消費滿千送百，火鍋、海鮮到冰淇淋統統有

好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」被驗出致癌物環氧乙烷！到底該如何避免吃到環氧乙烷？

高雄熱爆了 民眾排隊搶購台電大林廠8支100枝仔冰

相關新聞

美式冰淇淋「連7天買1送1」！百吉棒棒冰+10元多1件

夏日炎熱的天氣，總讓人好想吃冰消暑！連鎖冰淇淋「COLD STONE（酷聖石）」自即日起連續7天推出「冰淇淋買1送1」的...

世界美聲齊聚台北合唱音樂節 土耳其人聲團隊首次來台

「TICF23台北國際合唱音樂節」將於28日熱情開唱。音樂節邀來斯洛維尼亞、瑞典、土耳其、菲律賓等頂尖合唱天團，與台北愛...

2023 Only Watch慈善拍賣 百達翡麗雙重紀念表超神秘

自2005年開始，每兩年一度為支持摩納哥肌肉萎縮防治協會（Muscular Dystrophy Association）...

把椰子樹、太陽和海浪穿上身 秒沉浸夏日海島風情度假時光！

炎熱夏天，什麼都不想做，只想著到海島去耍廢！但真的無法立即奔向海濱，帽飾品牌New Era貼心地呈現了帶有椰子樹、太陽和海浪等圖案設計的配件、服飾，讓人穿上後也能立即感受到濃濃度假氛圍。

CASETiFY推《新世紀福音戰士》聯名手機配件 初號機立體造型保護殼絕對要入手

這系列肯定要全包！CASETiFY宣布攜手席捲全球的日本經典動畫鉅作《新世紀福音戰士》，以動畫中的重要元素「衝擊」結合C...

台北文華東方青隅 x DE BEERS 夏日美鑽花園限定下午茶

以優質鑽石珠寶聞名的De Beers Jewellers，今年首度與台北文華東方酒店「青隅」，將於7月10日至8月20日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦