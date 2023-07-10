美式冰淇淋「連7天買1送1」！百吉棒棒冰+10元多1件

夏日炎熱的天氣，總讓人好想吃冰消暑！連鎖冰淇淋「COLD STONE（酷聖石）」自即日起連續7天推出「冰淇淋買1送1」的優惠，讓民眾感受清涼。另外「百吉」則是新推出3款全新口味冰品，7月25日前，還可享「棒棒冰加10元多1件」的限時優惠。

COLD STONE（酷聖石）自即日起至7月16日期間，推出連續7天「冰淇淋買1送1」的限時優惠，凡點購2杯中杯以上冰淇淋，其中1杯由酷聖石免費招待（不含脆餅／桶裝；價低者為贈送品項）另外隨著父親節將至，COLD STONE也新推出「熊大兔兔露營趣」冰淇淋蛋糕，以LINE FRIENDS好友為主題，並以極濃巧克力冰淇淋、咖啡冰淇淋搭配上棉花糖、巧克力海綿蛋糕與餅乾，6吋1,680元。8月8日前，可享全品項冰淇淋蛋糕9折優惠。