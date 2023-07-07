FENDI 2023秋冬高級訂制服 訂製服與珠寶的絕美二重奏

義大利時裝品牌FENDI甫於昨日發表了2023秋冬高級訂製服系列，本季品牌的高級訂製服由藝術總監Kim Jones與珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi聯手合作，將寶石與高級訂製的概念巧妙結合。精緻、簡約但華美，回歸實穿可能。大秀並有包含夏奇拉（Shakira）、饒舌天后Cardi B、演員娜歐蜜華茲（Naomi Watts）等人出席看秀，星光閃耀。

FENDI高級訂製服與女裝系列藝術總監Kim Jones為此指出，品牌嘗試在本季高級訂製服系列中創造出服裝飄逸流動的效果、精緻的懸垂褶皺，以及絕佳品味的形狀；「我們以Delfina設計的高級珠寶當成範本...衣服本身就帶有珠寶的概念。用人體身上的膚色搭配寶石的顏色：黑鑽石、紅寶石、藍寶石，我們玩轉身體的軟、和寶石的硬的概念。」

而FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi則表示，本季FENDI的高級珠寶間存在著一種情感關係，她並希望戴上珠寶的女性也能與她相似、與珠寶間培養出感情，「...這些珠寶的體積雖小，卻內藏無比強大的力量，有著它們所背負的意義及獨一無二的個性。」她更直言珠寶與身體創造出更直接、親密的關係，「它們深刻表現出女性的內心，（並）將個人風格向外延伸。」

事實上，綜觀FENDI本季約24套的高級訂製服不難發現：本季高級訂製服因為將高級珠寶的概念融入服裝設計，因此無論戒指、手拿包，都散發輕巧、奢華的收藏玩味；例如壓軸時模特兒依序謝幕時手上執持的八角形珠寶小包，其上便散落著珠寶般的立體結構，並與模特兒手上的珠寶，映襯出對比的精緻感受。

同時本季的服裝清一色透過複雜圖案剪裁出多件作品上的體量感、垂墜感，以及立體感，是本季FENDI 2023秋冬高級訂製服的精神主軸。優美、多層次的線條，在行走間自由擺盪，呈現出服裝與身體律動；同時衣服上往往僅得一條車縫線，或反應FENDI工坊裡巧手巧藝，無愧「高級訂製」之名；像是第二層肌膚般的絲綢，輕巧曼妙地勾勒出身軀的線條，針織品宛如工藝，加上垂墜的氯丁橡膠材質訂製皮草、FENDI人字紋的羽毛狀翻羊毛材質，都透過繁複費工的手藝，低調凸顯高級訂製服的價值所在：人手與工藝。