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FENDI 2023秋冬高級訂制服 訂製服與珠寶的絕美二重奏

聯合報／ 記者釋俊哲／專題即時報導
高級訂製服上的粉色尖晶石光搜集就耗費40年之久，展現高級訂製追求工藝與奢華的精髓。圖／FENDI提供
高級訂製服上的粉色尖晶石光搜集就耗費40年之久，展現高級訂製追求工藝與奢華的精髓。圖／FENDI提供

義大利時裝品牌FENDI甫於昨日發表了2023秋冬高級訂製服系列，本季品牌的高級訂製服由藝術總監Kim Jones與珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi聯手合作，將寶石與高級訂製的概念巧妙結合。精緻、簡約但華美，回歸實穿可能。大秀並有包含夏奇拉（Shakira）、饒舌天后Cardi B、演員娜歐蜜華茲（Naomi Watts）等人出席看秀，星光閃耀。

FENDI高級訂製服與女裝系列藝術總監Kim Jones為此指出，品牌嘗試在本季高級訂製服系列中創造出服裝飄逸流動的效果、精緻的懸垂褶皺，以及絕佳品味的形狀；「我們以Delfina設計的高級珠寶當成範本...衣服本身就帶有珠寶的概念。用人體身上的膚色搭配寶石的顏色：黑鑽石、紅寶石、藍寶石，我們玩轉身體的軟、和寶石的硬的概念。」

而FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi則表示，本季FENDI的高級珠寶間存在著一種情感關係，她並希望戴上珠寶的女性也能與她相似、與珠寶間培養出感情，「...這些珠寶的體積雖小，卻內藏無比強大的力量，有著它們所背負的意義及獨一無二的個性。」她更直言珠寶與身體創造出更直接、親密的關係，「它們深刻表現出女性的內心，（並）將個人風格向外延伸。」

事實上，綜觀FENDI本季約24套的高級訂製服不難發現：本季高級訂製服因為將高級珠寶的概念融入服裝設計，因此無論戒指、手拿包，都散發輕巧、奢華的收藏玩味；例如壓軸時模特兒依序謝幕時手上執持的八角形珠寶小包，其上便散落著珠寶般的立體結構，並與模特兒手上的珠寶，映襯出對比的精緻感受。

同時本季的服裝清一色透過複雜圖案剪裁出多件作品上的體量感、垂墜感，以及立體感，是本季FENDI 2023秋冬高級訂製服的精神主軸。優美、多層次的線條，在行走間自由擺盪，呈現出服裝與身體律動；同時衣服上往往僅得一條車縫線，或反應FENDI工坊裡巧手巧藝，無愧「高級訂製」之名；像是第二層肌膚般的絲綢，輕巧曼妙地勾勒出身軀的線條，針織品宛如工藝，加上垂墜的氯丁橡膠材質訂製皮草、FENDI人字紋的羽毛狀翻羊毛材質，都透過繁複費工的手藝，低調凸顯高級訂製服的價值所在：人手與工藝。

然而最重要、也最無形的寶藏更在於，FENDI高級訂製服與女裝系列藝術總監Kim Jones讓原本高不可攀、仰之彌堅的殿堂級「高訂」服裝也能產生親近的「人味」與實穿性：本季服裝悉數流露了一股柔和順從的愜意感。女性不再「征服」身上的高級訂製服，而是與服裝合而為一，在任何場合皆能傳遞優雅自信，也一如寶石般，將內心光芒風采由內而外，二合為一。

以複雜圖案剪裁出多件作品上的體量、垂墜與立體感，是本季FENDI 2023秋冬高級訂製服的精神主軸。圖／FENDI提供
以複雜圖案剪裁出多件作品上的體量、垂墜與立體感，是本季FENDI 2023秋冬高級訂製服的精神主軸。圖／FENDI提供
饒舌樂手Cardi B一身亮片連身禮服出席FENDI的高級訂製服發表大秀。圖／FENDI提供
饒舌樂手Cardi B一身亮片連身禮服出席FENDI的高級訂製服發表大秀。圖／FENDI提供
本季高級訂製服也將高級珠寶的概念融入，因此無論戒指、手拿包，都散發輕巧、奢華的收藏玩味。圖／FENDI提供
本季高級訂製服也將高級珠寶的概念融入，因此無論戒指、手拿包，都散發輕巧、奢華的收藏玩味。圖／FENDI提供
出席FENDI高級訂製服大秀的日本女星的川口春奈，曾演出《歡迎光臨櫻蘭高校》、《絕叫學級》等作品，氣質清新甜美。圖／FENDI提供
出席FENDI高級訂製服大秀的日本女星的川口春奈，曾演出《歡迎光臨櫻蘭高校》、《絕叫學級》等作品，氣質清新甜美。圖／FENDI提供
FENDI高級訂製服與女裝系列藝術總監Kim Jones，本季讓「高訂」更具有「人味」，飄逸、輕快，更有實穿的寫意輕鬆。圖／FENDI提供
FENDI高級訂製服與女裝系列藝術總監Kim Jones，本季讓「高訂」更具有「人味」，飄逸、輕快，更有實穿的寫意輕鬆。圖／FENDI提供
大秀採用Klaus Nomi的《The Cold Song》為音樂，以17世紀的英國巴洛克風格原曲為基礎，展現出對未來的靈動眺望。圖／FENDI提供
大秀採用Klaus Nomi的《The Cold Song》為音樂，以17世紀的英國巴洛克風格原曲為基礎，展現出對未來的靈動眺望。圖／FENDI提供
大秀結尾時，模特兒手拿的珠寶小包，以華麗滿鋪鑲嵌的亮片與寶石，令人怦然心動。圖／FENDI提供
大秀結尾時，模特兒手拿的珠寶小包，以華麗滿鋪鑲嵌的亮片與寶石，令人怦然心動。圖／FENDI提供
高級訂製服上的粉色尖晶石光搜集就耗費40年之久，展現高級訂製追求工藝與奢華的精髓。圖／FENDI提供
高級訂製服上的粉色尖晶石光搜集就耗費40年之久，展現高級訂製追求工藝與奢華的精髓。圖／FENDI提供
FENDI的2023秋冬高級訂製服，將高級訂製服、珠寶、精緻巧妙結合，並體現了高雅飄逸、精緻懸垂的絕美品味。圖／FENDI提供
FENDI的2023秋冬高級訂製服，將高級訂製服、珠寶、精緻巧妙結合，並體現了高雅飄逸、精緻懸垂的絕美品味。圖／FENDI提供
演員娜歐蜜華茲（Naomi Watts）。圖／FENDI提供
演員娜歐蜜華茲（Naomi Watts）。圖／FENDI提供
雖然本季高訂具備了體量、垂墜與立體感，但衣服上往往僅得一條車縫線，或反應FENDI工坊裡巧手巧藝，無愧「高級訂製」之名。圖／FENDI提供
雖然本季高訂具備了體量、垂墜與立體感，但衣服上往往僅得一條車縫線，或反應FENDI工坊裡巧手巧藝，無愧「高級訂製」之名。圖／FENDI提供
優美、多層次的線條，在行走間自由擺盪，呈現出服裝與身體律動的最大魅力。圖／FENDI提供
優美、多層次的線條，在行走間自由擺盪，呈現出服裝與身體律動的最大魅力。圖／FENDI提供

珠寶 FENDI 總監

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