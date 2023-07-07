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一嘟嘴就能迷倒李俊昊 潤娥優雅紅唇色號曝光買得到

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
潤娥使用絕美奢潤精萃唇膏 #420 玫瑰荔枝。圖／雅詩蘭黛提供
潤娥使用絕美奢潤精萃唇膏 #420 玫瑰荔枝。圖／雅詩蘭黛提供

夯劇「歡迎來到王之國」備受討論，其中男女主角李俊昊潤娥，之前更傳出緋聞戀情，而在劇中兩人更是狂冒粉紅泡泡。劇中飾演飯店服務人員的潤娥，出場就是完美妝容，而她一嘟嘴唇，馬上就能迷倒李俊昊，其中優雅飄仙氣的紅唇，就是使用雅詩蘭黛的小金管，全新推出的絕美奢潤精萃唇膏，色號也同步曝光。

潤娥身為雅詩蘭黛亞太區代言人，在劇中也是使用雅詩蘭黛小金管，親自示範有著「國民唇膏，誰擦誰美」之美譽的唇膏，而她劇中使用的唇膏，就是絕美奢潤精萃唇膏 #420 玫瑰荔枝，在全新形象照中，潤娥展現出優雅飄仙氣的風格，讓人一看就迷上了。

雅詩蘭黛絕美奢潤精萃唇膏在今年春天上市，7月再推出全新20色選，其中5大主打色，包括浪漫玫瑰、柔甜奶茶、優雅紅棕等，還分有絲霧與緞光2質地。

潤娥最愛的就是絕美奢潤精萃唇膏-絲霧#420玫瑰荔枝，可說是國民玫瑰色，另一款#683自若紅棕，是全新的橘調紅棕色；#333楓葉紅棕則是經典紅棕色，#818焦糖奶茶是全新的甜裸奶茶色，讓人一看就愛上，台灣已經全面開賣。

雅詩蘭黛 絕美奢潤精萃唇膏-絲霧 #333 楓葉紅棕／1,350元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛 絕美奢潤精萃唇膏-絲霧 #333 楓葉紅棕／1,350元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛全新精選5大主打色選絕美奢潤精萃唇膏，包括浪漫玫瑰、柔甜奶茶、優雅紅棕等。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛全新精選5大主打色選絕美奢潤精萃唇膏，包括浪漫玫瑰、柔甜奶茶、優雅紅棕等。圖／雅詩蘭黛提供
潤娥使用絕美奢潤精萃唇膏 #420 玫瑰荔枝。圖／雅詩蘭黛提供
潤娥使用絕美奢潤精萃唇膏 #420 玫瑰荔枝。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛絕美奢潤精萃唇膏-絲霧 #420 玫瑰荔枝／1,350元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛絕美奢潤精萃唇膏-絲霧 #420 玫瑰荔枝／1,350元。圖／雅詩蘭黛提供
李俊昊（右）和潤娥傳出緋聞。圖／Netflix提供
李俊昊（右）和潤娥傳出緋聞。圖／Netflix提供

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