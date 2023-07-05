高雄超Chill高空私人酒吧 世界調酒冠軍金子道人獻技

在高雄催生「承Sho」、「Liberté」兩家米其林一星餐廳的國城建設，又有新創意！就在兩家米其林餐廳的所在地——國城建設投資興建的國際級豪宅「定潮」，國城建設在位於40樓的公設Lounge Bar舉辦「啟用先賞酒會」，並邀請到日籍國際頂尖調酒師、2015年Wolrd Class世界冠軍金子道人到場獻技，讓「定潮」40樓儼然成為全高雄最Chill的高空私人酒吧。

國城建設副總經理洪嘉聰分享，酒吧設計概念有別於其他公設，整體空間呈現濃厚的紳士品味與陽剛氣質，概念發想來自中世紀的歐洲貴族馬術文化，而馬術是一種充滿藝術魅力的競技活動，因此在空間上以大量「馬」、「皮革」等元素作為主軸，不僅在燈光、酒櫃、吧台到藝術裝飾流露高級質感，在使用器材上也都是由專業調酒師設計，「此次邀請金子道人合作，他一看到現場就二話不說地馬上答應。」

「定潮」40樓儼然成為全高雄最Chill的高空私人酒吧。圖／國城建設提供。

金子道人（左）與國城建設副總經理洪嘉聰。圖／國城建設提供。

金子道人過去曾經造訪台灣許多回，不但曾參與「 台灣與關西酒吧交流計畫」，去年10月也曾專程來台參加「台南餐酒嘉年華」。這次金子道人總共帶來3款獨創調酒，第一款「F95」改編自經典雞尾酒「French 75」，原本「French 75」是以琴酒與香檳做基底，但金子道人刻意用威士忌取代琴酒，讓酒感更強烈些，「在這個歡慶的場合，祝賀『定潮』正式落成」。

「F95」改編自經典雞尾酒「French 75」。記者高婉珮／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

第二款「Clear Penicillin」以威士忌、蜂蜜、薑為主要元素，多層次風味飽滿而平衡，帶著淡淡的煙燻風味，不但是經典調酒「Penicillin」的現代版本，也是金子道人擔任主理人的LAMP Bar的人氣酒款。

「Clear Penicillin」是經典調酒「Penicillin」的現代版本。記者高婉珮／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

第三款「Savories」將日本煎茶、番茄高湯做成特調，煎茶氣息下洋溢著Umami風味，酒感恰如其分，整杯調酒猶如日料般地內斂典雅。

「Savories」的煎茶氣息下洋溢著Umami風味，酒感恰如其分，風格內斂典雅。記者高婉珮／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

國城建設董事長特助洪士庭表示，「定潮」內部空間皆以住戶使用為出發點，強調高端生活感與實用性，所有的設施器材更是比照專業級場域來規劃，獲得不少相關專業人士肯定，並計畫日後可以在每一個公設舉辦活動，邀請各領域的世界名家與大師，前來感受「定潮」的魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康