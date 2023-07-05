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雙北雙廚聯手！兩大「顏質擔當」名廚 展地道手工粵菜

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
金箔百香果香芒脆蝦球。圖／台北遠東香格里拉提供
金箔百香果香芒脆蝦球。圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉再出新意，與同集團、有「新北美食地標」之稱的Mega50餐飲及宴會合作，館內館外餐廳兩大名廚首度聯手，食客可一次品賞香宮與望月樓的招牌菜色，嘗鮮時刻僅限7月。

台北遠東香格里拉2016年於新板核心地段開設館外據點「Mega50餐飲及宴會」，此次聯手，以旗下兩家粵菜餐廳的新銳名廚、香宮的廖晉輝與望月樓的蘇權暉為主，兩大名廚也是媒體口中的「顏質擔當」，年齡分別為36歲、43歲，年輕卻資歷深厚，雙廚聯手的「雙城粵饗」套餐每位2,688元，也可單點、每道180至1,880元。

雙廚上菜，也有別於一般的客座，採「真正駐點料理」。香宮獻藝時間為7月5日至16日，望月樓則為7月19日至30日，一次可品嘗雙城雙廚的精采佳餚。

去年甫加入香宮的主廚廖晉輝，祖籍廣東，生於吉隆坡，曾赴新加坡跟隨多位香港名廚精進廚藝，先學燒臘、後攻粵菜；而望月樓港籍主廚蘇權暉則是家學淵源出道甚早，年輕卻已擁有30年的資歷。

此次「雙城粵饗」套餐共有8道菜色，其中，廖晉輝的「金箔百香果香芒脆蝦球」、蘇權暉的「鮮蟹肉石榴球」是兩人的絕對經典，還納入蘇權暉大受歡迎的菜式「松茸日月魚燉螺頭」、「翼豆年糕蔥爆頂級澳洲和牛」，還有廖晉輝的新菜「鴻圖遼參燴珍珠龍膽」、「藍鑽蟹肉燴稻庭麵」，最後以楊枝甘露甜美收尾。

在單點推薦部分，也頗具趣味，羅列頂級粵餚必備的燉湯、牛、豬、魚、海鮮、港點六類選項，雙廚各出一款、共12道佳作，當然也包含套餐的精選菜色。

推薦蘇權暉的「鮮蟹肉石榴球」，其師法潮州老菜，需費工煎妥一張張的蛋白皮，再包入混合了現拆蟹肉、新鮮干貝、蝦仁、雞腿肉的餡料，以芹條綁住封口，頂端修成花瓣，變身可愛的小石榴球，極其費工、滋味鮮美；而廖晉輝的代表作「金箔百香果香芒脆蝦球」，美型吸睛，酥脆不膩，考驗烹技的惹味大明蝦，有主廚特調芒果美乃滋和金箔加持，備添華麗感。

新菜「藍鑽蟹肉燴稻庭麵」也很讓人激賞，主廚以熱油煎香薑片和蔥段，放入泰國野生藍鑽蟹肉和蟹膏煎煮，加入濃郁上湯，湯頭充滿鮮甜海味，再以有「日本貴族血統麵點」之稱的手工稻庭麵佐拌，滋味豐厚。

相關資訊可洽台北遠東香格里拉／香宮：02-7711-2080；Mega50餐飲及宴會／望月樓：02-7705-9703。

香宮主廚廖晉輝(圖右)、望月樓主廚蘇權暉(圖左)，以及台北遠東香格里拉總經理萬佐東(Marco Vazzoler)共同宣告，「雙城粵饗」今晚啟航。記者羅建怡／攝影
香宮主廚廖晉輝(圖右)、望月樓主廚蘇權暉(圖左)，以及台北遠東香格里拉總經理萬佐東(Marco Vazzoler)共同宣告，「雙城粵饗」今晚啟航。記者羅建怡／攝影
藍鑽蟹肉稻庭麵。圖／台北遠東香格里拉提供
藍鑽蟹肉稻庭麵。圖／台北遠東香格里拉提供
鮮蟹肉石榴球。圖／台北遠東香格里拉提供
鮮蟹肉石榴球。圖／台北遠東香格里拉提供

香格里拉 套餐

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