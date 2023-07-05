外觀像剝開的柚子！星巴克首間「柚子意象」門市今開幕

建物外觀就像剝開的柚子！這是星巴克本地首間以「柚子意象」的門市，位於台南麻豆，今(7月5日)開幕，取當地盛產的柚子為發想，門市建物外觀結構擷取自柚子皮剝開後的飽滿果實形狀及紋路，運用輕透玻璃及鋼板實牆的交錯，呈現出片片堆疊、相互對稱的果瓣概念。

從外觀延展至室內，也是滿滿的柚子與咖啡意象，像是細部點綴以籐編再製品，並選用漸層變化的色彩，呼應咖啡果實因烘焙程度不一而呈現出的顏色變化，也像是柚子因品種有別呈現出的不同色彩，自然而樸實。

歡慶台南麻豆門市開幕，星巴克也推出多款柚子意象的商品。包括靈感來自柚子花形的「花漾女神玻璃杯」，另有以柚子下寬上窄外型發想的「柚見女神隨行杯袋」。經典的特色門市隨行卡─台南麻豆隨行卡，則以門市獨特的建物外觀為主，背景飾以柚色漸層三角幾何層層堆疊，並巧妙融入星巴克核心元素。同時也推出特色門市包裝版的「星巴克蜜柚醬」。

開幕活動：

1.今起至7月16日，凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即可贈限定品項乙個。

2.今起至8月4日，憑星巴克台南麻豆專屬隨行卡，即可享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。以及憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克摺疊購物袋乙個；當日單筆消費滿3,000元發票，即可獲得星巴克多功能摺疊桌乙個。

「台南麻豆門市」資訊： 地址：台南市麻豆區中正路210號 電話：06-5711663 營業時間：周一~週日07:00~21:00 座席數：94席(一樓室內席94席)

歡慶台南麻豆門市開幕，星巴克特別推出靈感來自柚子花形的「花漾女神玻璃杯」；另有以柚子下寬上窄外型發想的「柚見女神隨行杯袋」，以及台南麻豆隨行卡，與特色門市包裝版的「星巴克蜜柚醬」新品。圖／星巴克提供

星巴克本地首間以柚子意象的門市，台南麻豆門市於7月5日盛大開幕。圖／星巴克提供

星巴克台南麻豆門市夜景。圖／星巴克提供