聽新聞
test
0:00 / 0:00
外觀像剝開的柚子！星巴克首間「柚子意象」門市今開幕
建物外觀就像剝開的柚子！這是星巴克本地首間以「柚子意象」的門市，位於台南麻豆，今(7月5日)開幕，取當地盛產的柚子為發想，門市建物外觀結構擷取自柚子皮剝開後的飽滿果實形狀及紋路，運用輕透玻璃及鋼板實牆的交錯，呈現出片片堆疊、相互對稱的果瓣概念。
從外觀延展至室內，也是滿滿的柚子與咖啡意象，像是細部點綴以籐編再製品，並選用漸層變化的色彩，呼應咖啡果實因烘焙程度不一而呈現出的顏色變化，也像是柚子因品種有別呈現出的不同色彩，自然而樸實。
歡慶台南麻豆門市開幕，星巴克也推出多款柚子意象的商品。包括靈感來自柚子花形的「花漾女神玻璃杯」，另有以柚子下寬上窄外型發想的「柚見女神隨行杯袋」。經典的特色門市隨行卡─台南麻豆隨行卡，則以門市獨特的建物外觀為主，背景飾以柚色漸層三角幾何層層堆疊，並巧妙融入星巴克核心元素。同時也推出特色門市包裝版的「星巴克蜜柚醬」。
開幕活動：
1.今起至7月16日，凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即可贈限定品項乙個。
2.今起至8月4日，憑星巴克台南麻豆專屬隨行卡，即可享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。以及憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克摺疊購物袋乙個；當日單筆消費滿3,000元發票，即可獲得星巴克多功能摺疊桌乙個。
「台南麻豆門市」資訊：
地址：台南市麻豆區中正路210號
電話：06-5711663
營業時間：周一~週日07:00~21:00
座席數：94席(一樓室內席94席)
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言