消費7折、燒餃子買1送1！「大阪王將」插旗信義威秀
王座國際餐飲旗下日式品牌「大阪王將」，店內推出全新口味的「海陸牡蠣雞白湯拉麵」，將酥炸鮮牡蠣與雞白湯拉麵結合，帶來海陸融合的風味，還有「濃厚麻辣雞白湯拉麵」新登場。此外，大阪王將也正式插旗台北信義威秀，即日起可享「燒餃子買1送1」、「消費7折」等優惠。
大阪王將所推出的「雞白湯系列拉麵」，湯底是以雞骨和蔬菜費時熬煮而成，再搭配上木耳、叉燒、溏心蛋等配料。本季新登場的口味「海陸牡蠣雞白湯拉麵」，將雞白湯結合酥炸鮮牡蠣，一次集結海陸精華，每份330元。同步登場的新品「濃厚麻辣雞白湯拉麵」則是加入日式特調辣醬，令湯頭增添口感層次，每份270元。
即日起，大阪王將與銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵等集團姊妹品牌，共同進駐信義威秀商場。限店內供應「うま中華蒸籠點心」系列新品（限於信義威秀店、板橋環球店供應）。為慶祝開幕，即日起至7月8日，可享「單筆消費7折」的優惠，每日限開店前10組。另外7月10日前，則可享「燒餃子買1送1」，每日限量100份。
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