7-ELEVEN中秋預購開跑 近20款單入裝月餅大啖節慶商機

端午節剛過，統一超7-ELEVEN中秋預購即開跑，首波掌握炎夏商機及平時性消費需求，以「涼夏冰品」、「人氣美食」為主打，網羅夏季甜點冰品、團購美食等超過300款商品，方便民眾就近選購，門市則搶攻單身及小家庭商機，販售近20款名店「單入裝月餅」，提供學生及上班族早餐或下午茶新選擇。

7-ELEVEN表示，據內部銷售觀察，民眾購買月餅偏愛蛋黃酥、鳳梨酥等傳統糕餅，其中又以地方名店及傳統老店最受青睞，7-ELEVEN門市今年販售高達近20款「單入裝月餅」，包括每年熱銷數十萬顆的郭元益烏沙蛋黃酥、排隊名店小潘鳳黃酥、傳統老店太陽堂太陽餅以及獨家推出隨機附贈趣緻箴言的「奇華迷你至尊月餅」以及新超人力霸王授權的「郭元益廣式鹹蛋月餅」等話題商品，任選3款還享92折優惠，多樣化選擇讓民眾可隨喜好搭配、滿足口腹之慾。

看好中秋烤肉夯，7-ELEVEN表示，今年中秋預購更首次規劃「超值海陸自由選專區」，嚴選鯖魚一夜干、鯛魚下巴、秋刀魚、熟凍魷魚圈等海鮮，以及美國雪花燒肉片、美國CH板腱牛肉片、松阪豬肉片、豬肋條等海陸食材，任選3件只要299元，不管是無肉不歡的肉控還是喜愛大啖海鮮的海鮮控，通通都能滿足。