台灣小米、香料入饌！吳寶春10款「台灣味麵包」新上桌

繼去年推出「以麵包閱讀客家」、「以麵包閱讀挪威」之後，「吳寶春麥方店」今年呼應「2023國際小型穀物年」的主題，打造「以麵包閱讀島嶼記憶」的主題。選用台灣小米、高粱等台灣原生植物，還有山芹菜、刺蔥、台灣香檬及台灣土肉桂等香料，推出共計10款新品麵包，帶來全新的味覺體驗。

看好小型穀物生長期短、耐旱、有助縮短食物里程，且營養豐富等的特性，聯合國糧食及農業組織(FAO)宣布2023年為「國際小型穀物年」，大力推廣小型穀物的栽種與食用。為響應永續議題，吳寶春麥方店即以台灣小米、高粱為原料，克服食材的特質限制，推出「台灣小米酸種麵包」、「台灣黃金司康」、「台灣小米Ｑ餅」、「粒粒小米貝果」、「高桂包」等5款麵包。

其中「小米酸種麵包」，藉由配粉、控制發酵的溫度帶以及製程等變因，讓小米酸種可以產出穩定，呈現小米獨特的梅子酸發酵風味，每個75元。「台灣黃金司康」則以百分百純台灣小米製作，並以少許的奶油與糖調味，每個100元，2個160元。至於「台灣小米Q餅」則以印度饢餅為靈感，混合小米粉與煮熟小米，再於表面塗抹奶油與糖烘烤，每片120元。「粒粒小米貝果」、「高桂包」則各為65元、160元。