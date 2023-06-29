Balenciga Le Cagole旋轉包架 微風信義開跑囉！

特殊的陳列，常能為既定的事物帶來豐富變化感受。Balenciaga為品牌的Le Cagole包款在全球指定的專賣店內，帶來特殊的互動旋轉裝置陳列，並將先後於台北、高雄、台中三地的特定Balenciaga專賣店於即日起至八月中，限定展出。

從紀念品商店中的物品陳列得到啟發，Balenciaga為Le Cagole包款打造了一個互動旋轉裝置陳列，同時並搭配復古鏡面貨架。Le Cagole包，共有多達紅、橘、螢光黃、亮綠、天藍、 紫、糖果粉、巴黎世家灰、銀、深古銅、金色等12色，並運用上鱷魚壓紋皮革、絨面皮革、水洗仿舊丹寧、亮面或海綿布料為材質，包款甚至再進行磨損仿舊、金屬鍍膜、穿孔、安全別針、塗鴉或字母組合圖案，最後施以仿舊的金屬、單色、閃亮或水鑽裝飾，進而創作出合計約37款的不同風格姿態。

Le Cagole包款已從即日起至7月16日先在Balenciaga台北微風信義店展出，並在7月19至30日現身Balenciaga高雄漢神巨蛋專賣店，最後再於8月2日至13日登場Balenciaga台中新光三越中港店之一樓女裝店。不管喜歡什麼顏色、質材、加工手法，是不是親自站到旋轉裝置陳列前、挑挑看呢？